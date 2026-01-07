糖尿病5年不忌口 退休族竟罹失智症！71歲主持女王3餐這樣吃逆轉糖尿病
糖尿病最可怕的是共伴效應，一旦有了糖尿病，其他慢性病跟著來。港星許冠文27年前罹患第二型糖尿病，以為控制得當，但發現高血壓也跟著來。上班族糖尿病患者感冒後咳嗽一直沒好，最近甚至做點家事就會氣喘吁吁，竟是罹患心衰竭。罹患糖尿病5年的退休族，飲食不忌口，家屬發現他的認知功能減退、記憶力變差，竟查出失智症。
許冠文改變飲食習慣控制血糖
許冠文以前的飲食習慣很不健康，愛吃牛雜、大閘蟹、炸大腸等食物，1997年左右確診第二型糖尿病，還有高血壓問題，因尿酸過高引發腳腫，奪得香港金像獎時，不得不缺席而由胞弟許冠英代領最佳男主角。
自發現健康問題後，許冠文在太太細心督導之下，開始注重飲食健康，現已改變飲食習慣，盡量少油，多食蔬菜、鮮魚，就算出外用餐，也會盡量多菜少肉。
許冠文還有運動的習慣，他表示：「當身體狀況不佳時，只覺得整個人呆滯無神，疲倦乏力，好像吃了豬油一樣。」因此許冠文會約親友打網球、高爾夫球，亦熱愛游泳、潛水。許冠文認為運動可讓個人精神充沛，令反應變得靈敏，每次游泳30分鐘，許冠文稱心中的煩惱便會消減一半。
上班族糖尿病患者竟罹患心衰竭
50歲陳小姐是上班族，10年前診斷出糖尿病之後，一直在診所拿處方箋，但因為工作忙碌經常外食，糖化血色素一直在7至8%之間遊走。前陣子感冒後咳嗽一直沒好，最近甚至做點家事就會氣喘吁吁，被轉診至大醫院接受一連串檢查後，竟被診斷出心臟衰竭。
退休族糖尿病引發失智症
75歲林先生罹患糖尿病5年，仗著自己身體尚稱健壯，對於疾病並未積極控制，飲食也不忌口。後來家屬發現他的認知功能減退、記憶力變差，時常才剛提醒的事卻無法記得，反應速度也遲緩，走路有跌倒風險，因而就診。
身體檢查發現林先生變得沉默寡言，肢體有色素沉澱，四肢肌腱反射下降，步態不穩；腦力測驗在短期記憶、專注力、抽象思考、語言流暢程度等，皆比同齡人不佳；抽血發現糖化血色素竟有10%；頭部造影顯示除大腦腦迴與海馬迴萎縮外，還有明顯的深層白質病變。因個案有漸進性的認知功能減退、反應速度變慢，導致日常生活無法自理，因此診斷為失智症。
中醫糖尿病消渴症 上消中消下消怎麼治？
中醫師余雅雯表示，糖尿病在中醫理論，主要被歸類為「消渴症」，可以透過尺澤穴、內庭穴、復溜穴等穴道調節血糖，保護心血管。余雅雯指出，糖尿病前期應該還有得救，平常就要好好保養我們的穴道，因為穴道可以調控我們的血糖，讓它更穩定。
中醫來看糖尿病不是用「糖尿病」三個字去形容，古書是用「消渴症」。因為糖尿病患者都知道吃多、喝多、尿多。由於血中的血糖造成滲透壓不平衡，所以會一直口渴想喝水，或者是會一直尿。但是身體吃多、喝多，卻一直消耗，會覺得虛弱感。
古人發現那種生理已經異常，代謝能力異常，便針對這個異常狀況去調控。透過穴位刺激可調控中樞神經系統，加強身體的各個部分代謝。
上消要按尺澤穴
消渴症分為三消：上消、中消、下消。上消常常會呈現口渴，怎麼喝都覺得還是渴的狀況，可以去刺激尺澤穴。
尺澤穴位於手臂內側，大拇指內側的肺經肌腱處。不只針對糖尿病患者，像感冒喉嚨痛、不舒服時，也可以常常刺激尺澤穴位。
中消胰島素阻抗 快按內庭穴
中消常見的是胰島素阻抗，就是胰島素受體已經不敏感，是胃熱型的體質。余雅雯表示，可以刺激內庭穴。
內庭穴位於腳第二和第三腳趾之間，是胃經的火穴。像有些人常吃膏粱厚味的食物，常常喝酒，血糖開始不穩定時，胃熱體質很明顯，就可以開始刺激內庭穴，常去刺激能讓血糖比較平穩。
下消恐傷腦神經 快刺激復溜穴
下消可以刺激腎經的復溜穴。余雅雯表示，復溜穴很重要，因為糖尿病前期可能會傷害到腦神經，有失智症的危機。中醫認為腎主骨生髓，跟腦神經分佈有相關性。如果血糖不平穩，有失智的危機，就可以刺激復溜穴。
復溜穴位於內踝骨上三根寬的地方，是腎經的發源穴位。對於口渴或尿多等水液滲透壓不平衡的體質，也可以常常刺激這個穴位。
歐普拉不用運動器材，走出戶外逆轉糖尿病
全台有400至500萬人是糖尿病前期，想要逆轉糖尿病，就要把握糖尿病前期的黃金守則。47歲孫協志驚傳健康亮紅燈，後靠著運動及減重6公斤，終於改變糖尿病前期的命運。
美國知名主持女王71歲的歐普拉為了逆轉前期糖尿病，減重20公斤，竟然三高不見！歐普拉主持生涯超過30年，觀眾一路看著她和體重奮戰、忽胖忽瘦，一直到2016年她宣告足足減了42磅（約19公斤），才終於不再復胖。歐普拉表示減重前她的血糖、血脂數字都不理想，診斷為糖尿病前期。
歐普拉分享她的三餐搭配：
早餐
以炒蛋搭配莎莎醬、酪梨，還有兩片全麥麵包。
午餐
以大量綠葉蔬菜、胡蘿蔔、甜菜根、淋上優質油脂製成爽口沙拉，還會補充一些簡單的湯品。
晚餐
則以蝦或魚肉搭配蔬菜。
歐普拉也增加運動量，不靠跑步機等健身器材，而是真正走出戶外。減重後，歐普拉血壓穩定、回到健康範圍內，她還說，「我要很驕傲地告訴你們，我的血糖也回復正常！」
◎ 諮詢專家／余雅雯中醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
