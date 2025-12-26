糖果燈籠海萌翻太平老街 雲林斗六一日遊景點推薦！吃喝玩樂一次收

Photo Credits：molly888666、sharon_mylife813

雲林斗六即將可愛爆棚! 走進太平老街就被繽紛「糖果燈籠海」甜進心裡，彷彿走進童話世界；到「近水樓台湖畔森林咖啡」感受南洋度假氛圍，怎麼拍都像在海外旅行。想吃在地美食就衝超人氣「鄧肉圓」大啖酥脆肉圓，接著漫步「雲中街文創聚落」，在日治時期老宿舍裡遇見文青風情，最後到「膨鼠森林公園」讓孩子放電、大人療癒身心。來趟雲林斗六一日遊，吃喝玩樂、拍照打卡一次滿足。

【雲林斗六一日遊】

太平老街糖果燈籠海點燈

斗六太平老街糖果燈海已成為每年在地盛事，2026 規模更勝往年，全長 550 公尺的太平老街掛滿燈籠，今年更延伸到了中華路燈區（全長約 310 公尺），總長度達到 810 公尺。燈籠由斗六市各中小學學生親手繪製，白天充滿可愛，更是滿載孩子們的祝福與創意；夜間則像是燈海光廊，愈夜愈美麗，展出至 2026/3/31 為止。

地址：雲林斗六太平老街

交通資訊：斗六火車站步行約 6 分鐘可到達

近水樓台湖畔森林咖啡南洋風情美拍景點

https://www.instagram.com/p/C5Yezz2yH1H/

https://www.instagram.com/p/CrmfOEcv4gF/

https://www.instagram.com/p/DMt_2R_S1jq/

森林、湖畔、水上高腳屋的近水樓台湖畔森林咖啡，前身為「菓風巧克力工房」，沿著境內月湖湖畔打造充滿異國風情的莊園，彷彿一秒前往東南亞渡假勝地的愜意感。設有環湖步道和多處湖畔座位區，供遊客愜意欣賞湖景。擁有多樣化的裝置藝術，水上茅草涼亭、鞦韆、漂浮鳥巢、心型茅草椅、繽紛巨無霸馬卡龍、得月水教堂等，非常適合喜愛美拍的朋友前來。

營業時間：週三~週五 10:00-18:00，週六、日 9:30-18:00 (週一、二公休)

地址：雲林縣斗六市文化路646巷137號

交通資訊：建議開車前往

鄧肉圓脆皮肉圓

https://www.instagram.com/p/C-e2JcATfyu/

https://www.instagram.com/p/Cm_AGtWriC7/

鄧肉圓是雲林斗六老字號的創新與傳統結合小吃代表，外皮炸至金黃香酥的脆皮肉圓，內餡以豬後腿肉、竹筍製作，紮實多汁，瘦肉比例高，吃起來不油膩，味道鮮美，並可以自行選擇是否加上祕製鹹米醬增添風味。除了單吃，還有「脆皮肉圓蓋飯」，將肉圓與滷肉飯結合，淋上鹹甜的滷肉汁，非常特別。

營業時間：8:00-15:30

地址：雲林縣斗六市興北街88號

交通資訊：斗六火車站搭乘「崙仔集會所」方向的102路公車，在「育英北街路口」或「明德北路一段路口」站下車後，步行前往

雲中街文創聚落日治時期警察宿舍

https://www.instagram.com/p/C5SCbz3p4oR/

https://www.instagram.com/p/CvKToEav-Ua/

https://www.instagram.com/p/CNZZxZZH_JL/

與台南藍曬圖文創園區一樣，將昭和12年日治時代留下的舊警察宿舍群改建而成，保留了純木造的日式官舍特性與傳統格局，充滿異國情調。聚落內有職人咖啡、手作甜點與文創選物，並常舉辦各類展覽、市集及藝文社團分享，適合在午後前來在綠地與日式老屋前拍照打卡，或在咖啡廳內靜享寧靜時光。

地址：雲林縣斗六市雲中街12～18號

交通資訊：搭乘101、7011 公車至雲林科技大學下車後步行前往

膨鼠森林公園超萌親子公園

https://www.instagram.com/p/Ccxe8HopVQk/

https://www.instagram.com/p/Ch4CoxJr9qj/

膨鼠森林公園佔占地約8公頃，公園內廣闊樹林吸引許多松鼠棲息，因而命名為「膨鼠森林公園」。可愛遊戲場內有橡果溜滑梯、創意攀爬網架、雙軌滑索、極限運動場、圍欄沙坑、木跳樁、戲水區，免費開放大小朋友遊玩，享受被大自然環抱及豐富親子遊憩時光。

地址：雲林縣斗六市公理路

交通資訊：搭乘101、7011 公車至雲林科技大學下車後步行前往

