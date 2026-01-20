「糖果系偶像」不藏了！睽違9年全裸出鏡 狀態超好保留「嬌羞感初衷」

娛樂中心／綜合報導

「糖果系偶像」小原德子不再藏了！推出全裸寫真。（圖／翻攝自X平台 @norikokohara）

曾以藝名「木嶋德子」被封為「糖果系偶像」的女星小原德子不再藏了！近年專注於影視與舞台劇演出，逐步轉型為實力派演員。近日她睽違9年再度推出全裸寫真集《帶我出去》，並登上《週刊Playboy》引爆話題，也讓不少粉絲驚呼她狀態依舊、氣質卻更加成熟。

現年37歲的小原德子睽違９年再度推出全裸寫真。（圖／翻攝自X平台 @norikokohara）

小原德子受訪時坦言，能在這個年紀再次推出實體寫真，對她而言是一份難得的禮物。她回憶，過去約有10年時間以演員工作為重心，但其實一直沒有完全放下對攝影創作的興趣，只是沒想到如今還有機會以寫真與大眾重新見面。

談及當年淡出寫真圈的原因，小原德子表示，「關鍵轉折點來自於電影拍攝中首次嘗試全裸演出。隨著作品曝光，我發現寫真領域開始不斷追求更強烈的刺激感，那並非她心中所認同的寫真魅力。」因此選擇暫時離開，把心力投注在表演之路。

小原德子近年來重心放在電影作品，更不吝於有全裸露點畫面。（圖／翻攝自X平台 @norikokohara）

時隔多年重返攝影棚，現年37歲的小原德子也感受到自己的改變。她笑說，「相較電影現場所有人為了作品目標齊心協力，寫真拍攝反而更細膩、也更尊重被拍攝者。」過去拍寫真時總覺得一定要保持笑容，如今則更能自在呈現當下的情緒，無論是疲憊、冷熱，甚至脆弱感受。

小原德子希望能保留全裸出鏡的嬌羞感初衷。（圖／翻攝自X平台 @norikokohara）

至於「全裸出鏡」這件事，她坦言因為影像作品累積，多少已經習慣，但並不希望因此麻木，「第一次脫衣服時的害羞，其實很重要，我想好好珍惜那種感覺。」她認為，那份尷尬正是提醒自己仍然真實存在的證明。除了演員身分，小原德子近年也開始嘗試劇本創作，並加入編劇經紀公司持續學習，同時也不排斥持續進行寫真創作，讓不同領域的累積更穩固的基礎。

