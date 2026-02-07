「糖果1克1元、一個月漲2倍」民眾怨三鳳中街好貴！商圈促進會回應了

生活中心／洪正達報導

有民眾趁著過年前到三鳳中街買糖果貴到，商圈促進會認為消費者有問題可以當場反映，也可以尋求消保官介入。（圖／翻攝自三鳳中街臉書）

馬年春節快要到來，全台各地的年貨大街已經湧入許多人潮，高雄知名的三鳳中街照例也有許多人前往，不過要購買糖果的民眾可要注意了，有網友抱怨1月份買及2月份買的價格居然相差一倍，認為被自己「宰」了，也有人買了2袋糖果居然要價2500元，相當於1克就要1元，對此商圈理事長則表示，若消費者有疑慮敬請現場反映。

有網友在Threads上表示，1月初才去三鳳中街買過約300元的糖果後，2月份再去買同樣分量的糖果卻漲價2倍近600元，大呼真的很貴，也主張業者坐地起價，甚至有民眾買了2袋糖果要價2500元，換算1克就要1元，這樣的價格相當嚇人。

對此，被指控的店家就說，調漲只有少數幾項，但約8成的品項都維持原價，因此價差上不明顯，也願意跟消費者說明釐清，三鳳中街商圈促進會則緩頰，表示目前還沒發現有商家趁著春節哄抬價格，若有價格上的疑慮，消費者可當場向店家反映或尋求消保官介入。

