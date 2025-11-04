糖胖症全因性死亡風險增逾2倍
台灣糖尿病人口已突破二五○萬人，每年仍以約二‧五萬人的速度持續攀升，其中高達八成患者同時合併過重或肥胖問題，形成更棘手的「糖胖症」，使全身器官承受嚴重負擔。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛指出，糖胖症不僅會提升全因性死亡風險逾二倍，因心血管疾病導致的死亡風險也增加近一‧八倍。
美國糖尿病學會（ADA）近年提出「心臟―腎臟―代謝（CKM）症候群」概念，強調糖胖症會導致血壓升高、使血管內壁受損，引發栓塞，造成心臟與腎臟負荷倍增，增加心臟病及慢性腎病風險。然而統計顯示，僅有不到三成患者執行體重管理，顯示提升疾病認知與行動力刻不容緩。
為協助糖胖症患者獲得更全面的治療照護，中華民國糖尿病學會於二○二四年啟動「糖心胖三合守護計畫」，號召全台一二二家醫療院所參與。計畫透過醫療團隊衛教、追蹤與以符合國際指引建議藥物治療，協助患者達成控糖、減重與器官保護三大治療目標。
歷時近十個月的計畫最終共八八三位糖胖症患者接受完整衛教、追蹤及治療。結果顯示，參與計畫之患者共減重三七○八‧六公斤，平均腰圍縮小近五公分，相當於褲頭小了兩個尺碼，更有半數患者的糖化血色素降至理想目標。中山醫學大學附設醫院內科部部長、糖尿病學會糖尿病工作小組委員楊宜瑱指出，這些成果證明只要醫病攜手、以正確衛教與有效藥物，就有機會改善健康，幫助患者重拾健康並遠離共病。
楊偉勛理事長分享，美國糖尿病學會二○二五年指引建議，糖胖症患者應及早就醫，在初診時即完成糖、胖、心、腎及其他共病風險的全面評估，並優先選擇具多重效益的治療策略。
他更指出，糖尿病治療已進入「醫病共享決策」時代，患者應化被動為主動，透過「診間四問」與醫師充分溝通，包含了解自身血糖、體重、腰圍與BMI等體位指標，確認心腎等共病風險，並與醫師共同設定治療目標與選擇合適藥物，透過全面性的控管，有效保護器官，守護長期的健康與生活品質。
