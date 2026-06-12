糖葫蘆妹妹自爆少女的祕密 驚喜跟「DRIPPIN」3位哥哥共享辦公室

【緯來新聞網】南韓新生代歌手「糖葫蘆妹妹」SEO EVE（서이브）年僅14歲，近期推出全新單曲〈未完成〉，今（12日）和男團「DRIPPIN」車俊昊、金東玧、李協組的小分隊「ChaDongHyeop（車東協）」受邀於同一個主辦單位，雖無合作關係，但在同一場地受訪，有種共享辦公室的概念。糖葫蘆妹妹更大方分享自己「英文考試看不懂」的小祕密。

糖葫蘆妹妹（左圖）和車東協其實沒要合作，今純共享「辦公室」受訪。（圖／記者陳明中攝）

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SEO EVE這次親自參與作詞，將自身正經歷的青春期躁動、不安與迷惘轉化為音樂，描繪在悸動與叛逆之間搖擺。她受訪透露，每次來台灣都會去夜市吃「小黃瓜糖葫蘆」，同時透露最想和香蕉哥哥合作，「跟他學習，我也想成為孩子王」。



此外，她也在網上用中文宣傳，「我媽媽很喜歡看中文短劇、短影音時，就會跟著學一些中文。台灣的經紀公司也會用中文溝通，所以也學了很多」。至於從老闆身上學了什麼？她笑說有「請多多支持」、「漂亮」、「帥」、「棒棒」。



目前才國二，對於得兼顧課業與事業，她分享：「我出道以來，很常有人問我會不會有壓力，但因為這兩邊我都很喜歡做，所以一直不覺得有壓力。如果是要走海外行程時，我會跟學校請假；有時候則是會去學校上第一、二節課，然後會辦理早退，努力兼顧。」

糖葫蘆妹妹只是個孩子，但想當孩子王。 （圖／記者陳明中攝）

她頗擅長數學科，不過笑說：「小時候覺得數學是我最擅長，但發現到了一個階段之後，就開始有點跟不上。數學跟其他科目相比之下比較好一點的意思。」



她現在最擅長的是體育科，接著突然掏心掏肺：「英文其實也沒有那麼好。之前我考英文筆試，雖然很認真準備，但當天一看到考卷，我竟然連題目都看不懂，因為考題也都是英文。這原本是祕密，但我跟你們分享。」不過父母很支持她的理想，尤其爸爸還會搞笑安慰，「因為我以前也不會讀書」。

糖葫蘆妹妹透露英文考不好的祕密。（圖／記者陳明中攝）

「DRIPPIN」自《PRODUCE X 101》出道，今迎來出道6周年之際，車俊昊、金東玧、李協組成了團體出道以來首個小分隊「ChaDongHyeop（車東協）」，正式揭開全新活動篇章。至於其他成員的反應，他們表示隊友們都很認同風格給予支持，也會鼓勵「給了我們很多力量」。



李協去年因為好友洪暐哲有演出，特地來台欣賞，之後也有一同旅遊，「我們一直都保持很好的友情，因為跟朋友一直有聯繫。我們以前有度過練習生時期、朋友也經常會去找他玩，一直都有所連繫」。不過這次行程較趕，兩人應無法見到面。

車俊昊、金東玧、李協組成小分隊「車東協」。（圖／記者陳明中攝）

他們這次來本來要體驗棒球開球，但因為下雨延期了，金東玧表示因為在家鄉也沒試過「所以覺得很激動，但其實當時內心非常緊張」。



這回其實「少女時代」俞利也是嘉賓之一，會把前輩當成競爭對手嗎？車俊浩直說：「我們可能都比不太過（前輩），所以會更努力地去做這個活動。」李協則是許願：「我們是滿懷希望，想要跟前輩們一樣，變得更有名、更有人氣。」

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