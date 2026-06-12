糖葫蘆妹妹近況曝！來台狂喝6杯珍奶 最推夜市神級美食是它

「糖葫蘆妹妹」SEO EVE來台宣傳新曲，12日記者會上聊到美食話匣子停不下來。（侯世駿攝）

14歲韓國女歌手SEO EVE先前以洗腦曲〈麻辣糖葫蘆〉爆紅，近日推出親自作詞的新曲〈未完成〉，也特別來台灣宣傳，今（12日）出席，她難忘上次來台跟李玉璽一起逛夜市時，吃了珍珠奶茶、地瓜球等美食，最驚豔的則是「小黃瓜糖葫蘆」，直呼：「推薦大家吃吃看，以為這個組合很詭異，但吃了之後絕對會改變想法，這次也有特地再去買來吃。」

SEO EVE表示每次來台好像都是為了吃，大方公開這次的美食清單，6杯珍珠奶茶、地瓜球、小黃瓜糖葫蘆、烤魚、牛肉麵、包子、豆花、豆腐霜淇淋等，「其實還有很多，無法一一講出來。」她更透露自己對珍珠奶茶的熱愛程度，「我超級喜歡珍奶，連半夜都在喝。」甚至來台前因為實在太想念，「腦海裡都是珍奶跟地瓜球，無法專心上課了」。

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談到〈麻辣糖葫蘆〉紅遍全球，還吸引包括Super Junior、Stray Kids等前輩都爭相翻跳，她說，一開始也沒想到會有這麼大的迴響，非常感謝大家的喜愛，她也強調雖然早早踏入演藝圈，但沒有荒廢課業，「當然如果是海外行程的話，我會跟學校請假，有時候則是會去學校上第1、2節課，然後申請早退，再去跑其他行程，努力兼顧學業跟工作。

被問到最拿手的科目，SEO EVE表示：「我小時候覺得數學是我最擅長的，但發現到了一個階段之後，就開始有點跟不上，數學跟其他科目相比之下比較好一點而已。現在我最擅長的是體育，英文其實也沒有那麼好。」她還俏皮分享了一個未公開的秘密，「之前我考英文筆試，雖然很認真準備，但當天一看到考卷，我竟然連題目都看不懂，因為考題也都是英文。」

母親李琶霓和繼父徐成敏都是演藝圈資深前輩，SEO EVE相當感謝父母的開明，支持她放手去闖，「說我想做什麼就去，都是以我為主。」她還分享了一段趣事：「有一次我問我爸爸，為什麼其他人的父母不會這樣說，爸爸開玩笑說：『因為我以前也不會讀書。』」

至於下次想跟哪位台灣藝人合作，SEO EVE的答案竟是「banana oppa」，她解釋：「我很常在reels上刷到他的影片，很羨慕他是孩子王，想跟香蕉哥哥學習，我也想成為孩子王。」得知對方已經52歲時，也驚訝於對方的神凍齡，更說自己也會努力成為大家的「糖葫蘆姐姐」。

最後，SEO EVE也不改吃貨本色喊話：「台灣就像是我的第二個家，還有很多好吃的東西，希望大家以後多多找我來！」

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