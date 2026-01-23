糖鐵牽起台日情誼 烏樹林五分車攜手若櫻鐵道推票券互惠

為深化台日鐵道文化交流並活絡觀光發展，台糖公司與日本鳥取縣若櫻鐵道23日在台南烏樹林休閒園區正式簽署觀光合作協議，啟動為期一年的「雙鐵票券互惠」計畫。自1月31日起，旅客只要持台南烏樹林五分車票券，即可於日本兌換若櫻鐵道一日券；反之，持若櫻鐵道車票的旅客，也能免費搭乘烏樹林五分車，實質串聯台日兩地鐵道旅遊體驗。

圖說：台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起持烏樹林五分車票即可換票免費搭乘 (圖片來源/台糖提供) 「糖鐵若鐵・攜手前行」簽約典禮在眾人見證下登場，由台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張、會長吉田英人及專務經理矢部雅彥共同完成簽署，象徵雙方正式建立長期合作關係。未來也將在鐵道文化保存、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等面向展開交流，讓更多旅客認識兩地深具歷史意義的地方鐵道。

廣告 廣告

圖說：台糖公司與日本若櫻鐵道在烏樹林休閒園區舉行「糖鐵若鐵・攜手前行」觀光合作簽約典禮，雙方代表與貴賓齊聚一堂，共同見證台日雙鐵締盟的重要時刻。(圖片來源/記者林薇安攝)

為見證這項跨國合作的重要時刻，台糖特別安排曾於電影《大濛》中亮相的370號蒸汽火車頭鳴笛登場，牽引1941年製的109巡道車緩緩前行，並搭配多輛糖鐵機車頭展示，象徵糖鐵歷史的延續，也為台日雙方合作揭開嶄新篇章。 台糖董事長吳明昌表示，台糖鐵道自1946年起承載製糖運輸任務，1983年停止運甘蔗後，仍在同仁與社會各界鐵道愛好者的共同努力下，持續維護車站與鐵路系統，讓鐵道不只是交通設施，更成為珍貴的文化資產。他強調，企業發展不應只著眼於經濟，更要重視文化的保存與傳承，飲水思源、守護歷史，是台糖一路走來始終堅持的價值。日本與台灣彼此都是最友善、最具好感的旅遊目的地，期待未來透過鐵道文化交流，促進雙方人員往來與觀光合作；而台灣冬季溫暖的陽光與南台灣獨有的鐵道風景，也將成為國際旅客心中難忘的體驗。

台糖指出，此次國際合作不僅是鐵道資源的串聯，更象徵台灣糖業文化與世界接軌。未來將持續以「文化保存、觀光整合、永續經營」為核心，讓鐵道不只是記憶中的風景，而是持續向前、走向世界的重要力量。

更多品觀點報導

橋頭糖廠開發兼顧經濟與環保 黃秋媖邀學者專家協商凝聚共識

來台掃20包砂糖驚動海關！日本老闆驚嘆：收到台糖聯繫

