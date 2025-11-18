糖飲多致血糖值爆表 醫：50%糖尿病患者有勃起功能障礙 且精蟲質量差、DNA破碎多

家醫科團隊。（圖/茂盛醫院提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】結婚2年的32歲司機與太太至茂盛醫院求孕，經抽血檢驗發現其血糖及糖化血色素都爆表、胰島素分泌當機，已患糖尿病導致不孕，恐因每天把珍奶當飯吃造成！經家醫科呂昀珊醫師施打胰島素，2個月後血糖恢復正常，後續才能接受試管療程。呂醫師強調，糖尿病嚴重會發生酮酸中毒、脫水、昏迷，甚至死亡，也會增加心臟病、中風、腎臟病、神經病變…。泌尿科陳卷書醫師指出，目前台灣糖尿病患者約有250萬人，盛行率超過10%，臨床發現約有50%的男性糖尿病患者有勃起功能障礙，其精蟲質量差且DNA碎片多而不孕。李茂盛院長添購「眼底鏡」以優化糖尿病的照護與追蹤。並由呂昀珊醫師提供線上諮詢，李宜霏營養師做個人化飲食衛教，達成超過8成的回診率，榮獲台中市衛生局頒發獎狀及康健雜誌評選為糖尿病特色醫院！

32歲司機生不出孩子，求助茂盛醫院發現：糖飲太多讓血糖值爆表導致不孕

近日一位為了備孕來就診的司機求助李茂盛院長，年約32歲，婚後3年積極採取自然受孕，卻總是沒有成功，故被轉診給家醫科呂昀珊醫師，「從生理檢測報告中發現他的空腹血糖值竟然高達近680mg/dL、糖化血色素(HbA1c)超過15(註1)，但他自述從來都沒有不適的症狀！」原來，因為司機的工作性質很機動，導致無法定時定量吃三餐，常用珍珠奶茶這類的含糖飲料來充饑；至於外食也多為高油、高鹽、高糖、精緻澱粉的食物，才導致年紀輕輕的他血糖及糖化血色素都爆表、胰島素分泌當機，默默成為糖尿病患者而不自知。呂醫師立即幫他施打胰島素，讓血糖在2個月後迅速回到正常值，接著改成口服藥，繼續控制血糖，日前轉回生殖醫學科接受李茂盛院長的試管療程。

精蟲DNA碎片分析。（圖/茂盛醫院提供）

呂醫師強調，如果這位司機再拖下去，糖尿病嚴重會發生酮酸中毒、脫水、昏迷，甚至死亡…；另外也會損害大小血管，增加心臟病、中風、腎臟病、神經病變和糖尿病足、視網膜病變…等嚴重併發症。所以，備孕第一件要事，就是要把血糖儘速控制下來，否則不但生不了小孩，更危急性命！

50%糖尿病男性患者有勃起功能障礙，其精蟲質量差且DNA破碎多

泌尿科陳卷書醫師指出，目前台灣糖尿病患者約有250萬人，盛行率超過10%，每年約以2.5萬人的速度增加。男性盛行率高於女性，且有年輕化的趨勢。約9成的糖尿病患者為第二型糖尿病，且高達8成合併過重或肥胖問題。糖尿病是神經病變中常見的併發症，會大大影響性功能，如：勃起、射精困難…等，臨床發現約有50%的男性糖尿病患者有勃起功能障礙導致不孕。尤其，患者的副睪丸、尿道常常發炎，若從這裡取出精蟲，其品質和數量都不好；另，發炎現象也會導致精蟲的DNA碎片多的比例上升，故很難自然受孕成功，往往必須藉助試管技術才能生育下一代。

現代人對含糖食物高度倚賴，但陳醫師提醒：「糖對人的心理、大腦的確是有好處，尤其當情緒低落時，偶而買塊蛋糕或巧克力，會產生心情愉悅、鼓舞身心的效果。但這只能偶一為之，每天不能超過50公克（註2）。若長期攝取過量的含糖食物或飲料，就會帶出肥胖、代謝症候群、全身發炎反應，進而糖尿病、癌症、不孕症…等病上身！

茂盛醫院-糖尿病。（圖/茂盛醫院提供）

完善照護糖尿病患者，茂盛醫院榮獲台中市衛生局與康健雜誌的雙重肯定

茂盛醫院近年配合政府積極做糖尿病防治，添購「眼底鏡」做為監測的利器，以優化糖尿病的照護與追蹤。並由呂昀珊醫師進行病患的線上諮詢，也有李宜霏營養師針對病患做個人化飲食衛教，達成超過8成以上的回診率，成效極佳，獲得台中市衛生局頒發獎狀，更在今年得到康健雜誌從全台灣各院所中評選為糖尿病特色醫院的殊榮！李茂盛院長強調：茂盛是以生殖醫療為核心的婦幼醫院，許多高齡試管媽媽本身就是妊娠糖尿病的高風險族群。針對這些患者，本院可進行家醫科、婦科、生殖醫學科的跨科治療；同時，我們也用心照護台中在地居民的健康，很多長者到本院追蹤糖尿病，讓我們成為他們最貼心的健康守門人。

註1：

*空腹血糖，正常值為70 至 99 mg/dL；若介於 100 至 125 mg/dL，可能為糖尿病前期；若為 126 mg/dL以上，已患有糖尿病。

*糖化血色素，正常值為應低於5.7%。 如果數值介於 5.7% 至6.4% 之間，表示血糖偏高，屬於糖尿病前期。 若數值大於或等於6.5%，則可確診為糖尿病。

註2：https://www.mohw.gov.tw/cp-3547-37413-1.html