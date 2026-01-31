糗了！國軍救災臂章驚現「菜英文」？專家：這單字外國人看超怪！

2025年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤導致下游泥流成災，國軍投入救災行動。針對國防部為跨區支援救災官兵設計的紀念臂章，上面綉有「2025-09-24光復RELIFE」字樣，國際政治觀察家方恩格（Enoch Fang）直言，雖然字典有relife這個字，但以英語為母語的外國人都會認為，在此場合使用這個單字有點奇怪。

賴清德總統農曆春節前30日赴東部勗勉國軍部隊，花東防衛指揮部特地為參與救災官兵設計製作、代表榮譽的紀念臂章首度曝光。圓形臂章設計以鏟子、官兵與泥土為主要元素，加上花蓮的群山、象徵希望的太陽，以及代表光復鄉的光復車站建築意象，融合成官兵擔任「鏟子超人」的溫馨畫面。臂章上方的ROCA 2TO代表駐守花東地區的陸軍第二作戰區，下方則有「光復」的英文拼音。

至於從其他戰區跨區支援救災的官兵，則配戴由國防部設計的橫條形臂章，上面綉有2025-09-24及光復RELIFE。

國軍官兵花蓮救災的2個紀念臂章。(圖/中央社)

方恩格指出，雖然字典確實有relife這個字，意思是「復興，使復活或賦予新生」，但很少使用。他表示，自己第一個反應是懷疑是不是把relief寫錯了，尤其派部隊去光復救災，英文可以說「relief mission，或rescue，或recover」。

方恩格表示，他非常同意賴總統說「光復救災」要給予部隊最大的肯定，但很確定的是，以英語為母語的外國人，不論是美國人、英國人或是紐澳人士，都會認為在此場合使用relife這個單字有點奇怪。

