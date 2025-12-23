糗了！蕭煌奇熱情演唱「下面涼涼的」 觀眾急喊：拉鍊忘記拉

蕭煌奇在「2025苗栗耶誕城」壓軸登場。（中天電視提供）

「金曲歌王」蕭煌奇明（24日）晚在「2025苗栗耶誕城」主題音樂會《Chill爆之夜》壓軸登場，他保證一定會讓歌迷大飽耳福，「我一定會準備大家耳熟能詳的歌，如果觀眾很熱情，我會開放點歌，到時候想聽什麼歌，只要我會唱，我就會盡量唱到大家滿足為止！」

他說，耶誕節是個非常幸福喜悅的節日，「很開心可以參加『2025苗栗耶誕城』，我就像聖誕老公公要去發禮物，但發的禮物是我的音樂，把我感動的音樂帶到苗栗去，期待很多朋友一起來共襄盛舉」。

他跨足歌唱、創作、戲劇、主持，堪稱全方位藝人，但讓他覺得最具挑戰的領域就是演舞台劇：「要把所有劇本背熟、甚至走位，花的時間會比主持、唱歌、創作的時間還要久，多花一點時間是可以克服的。」

蕭煌奇未來還想嘗試新挑戰：「希望未來可以有機會跟交響樂團一起合作，來一場屬於我和交響樂的演唱會，類似跨界美聲的演唱會。」演出經歷豐富的他自爆，常在舞台上鬧笑話，「我在演出前會先去上洗手間，有時候拉鍊會忘記拉，經過台下的觀眾提醒後，經紀人或助理才來跟我說『你的拉鏈忘記拉了』，常常會發生這種有趣的事。」

蕭煌奇提及，他出道23年來也曾經歷低潮，表示「每個階段遇到困難一定都有，但我只是告訴自己繼續堅持不能放棄，因為遇到困難的時候，它就是給你一個助力，讓你知道有很多事情，就是因為有這些困難，你才能夠站得更好、活得更好。」

他在面對挫折時會用正能量看待，認為在每個階段遇到困難都是生活的養分，「我會覺得唱歌是一個非常開心的事情、創作是一個非常喜悅的事情，這些事情對我來說，我都會繼續堅持下去。」在苗栗竹南運動公園壓軸登場的《Chill爆之夜》音樂會，將同步在中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道、中視菁采台全程Live直播，晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播。

