糗了！藍委林沛祥解釋封殺國防預算 遭網抓包AI做圖「國旗光芒多一道」
記者李鴻典／台北報導
藍白立委30日再度在立法院程序委員會聯手，第五度封殺1.25兆元國防特別預算案，國民黨立委林沛祥在臉書發表長文，列出四大理由說明，並附上一張背景有中華民國國旗的愛國照。結果遭抓包，國旗上的12道光芒，竟然多出了一道變成了「13道」，林沛祥今（31）天解釋表示，製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換。但已被網友截圖狂罵，怕得罪了你主子？哪一國的AI會不敢把中華民國的國旗畫對？
林沛祥發文寫下擋1.25兆的國防特別條例預算的理由，包括：
第一，我們當然支持國防，也支持合理的國防預算。
第二，提出的預算應該有實質內容，而不是一張空白支票。
第三，國防不只是在買武器，更是在「人」。
第四，問題不只在預算，更在執政的態度。
林沛祥強調，正因為國防很重要，所以每一分錢，才更不能亂花。真正負責任的做法，不是逼立法院蓋章背書，而是走進立法院，向全體國民把話講清楚。我們支持國防，也尊敬軍人的付出。認真、負責地審查預算，才是對國家、對軍人最基本的尊重，更是立法委員無可迴避的職責。
結果，網友抓包「你前方的國旗為什麼是13星芒？」、「我說你國旗有13星芒欸，會不會太誇張了，哪一國的，未免也太不尊重了吧！不要亂找Ai圖就貼上來...」、「國旗多一道基隆之光剛好」、「跟國旗拍照還要用AI喔？找不到實際上跟國旗的合照是嗎？怕得罪了你主子？哪一國的AI會不敢把中華民國的國旗畫對？」、「這種是Top one%」、「公子哥兒不要再AI擺拍了啦，做點事好嗎不要只會跟著舉手」。
「說的這麼好聽，為了替人民省錢，但卻提出助理費要進立委的口袋，這種錢就不是錢嗎？這種錢反而最可怕因為是光明正大的A錢。雙標國民黨」、「不用解釋那麼多。請做正經事！我希望國防預算可以通過」、「連送進去討論都不給送，騙一堆同溫層的」、「立委薪水真好賺，都不用審預算」、「好了啦！就是擋」。
對於製圖出錯遭抓包，林沛祥今天在臉書留言處回應，「圖片因製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換，造成困擾，敬請見諒，未來也會更加審慎把關，感謝提醒與指正。」
