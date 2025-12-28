糗了… 開1700萬賓利賞夕陽 慘困關係沙灘7hrs 維修費曝

台南觀夕平台下午，有民眾開著新車價1700萬的賓利進到沙灘，離開時輪胎陷進沙灘中，催油門還越陷越深（圖／翻攝Threads_arthurlai98011）

台南觀夕平台是不少遊客賞夕陽聖地，27號下午，有民眾開著新車價1700萬的賓利進到沙灘，離開時尷尬了，輪胎陷進沙灘中，催油門還越陷越深，找到朋友開越野車支援，卻變成2部車受困作伴，整整卡在沙灘7個小時才脫困。

這輛白色賓利困在觀夕平台沙灘上時，駕駛不斷嘗試催油門，但不僅沒有前進反而越陷越深。一名在場民眾表示，看到車主不斷催油門讓車越陷越深，感到十分不解且震驚。車主不願放棄，繼續嘗試脫困，還找來朋友駕駛越野車支援。從空拍畫面可見，越野車嘗試將自己與賓利綁在一起，試圖透過催油門前進拉出賓利，結果兩輛車都困在沙灘上，車主們只能互相對望，顯得十分無奈。

車主不願放棄繼續嘗試，還找朋友開著越野車支援，結果尷尬了，兩部車一起困在沙子裡面作伴（圖／TVBS）

另一位目擊民眾描述，越野車進入沙灘後開始拉動賓利，結果越野車也同樣卡住了。原本車主帶著椅子在沙灘上悠閒地欣賞夕陽，享受生活，但這樣的安逸情況很快就變成了困在沙灘的窘境。從原本欣賞夕陽的計畫，變成了被迫欣賞星空，一直等到天完全黑了下來。

道路救援業者隨後趕到現場支援，但因為車輛卡得太深，整個救援過程耗費了至少7小時，才成功將兩輛車救出。拖吊業者表示，賓利的前保桿、傳動軸以及避震系統都已經損壞，特別是氣囊避震系統的損壞使得救援工作變得更加困難。

據了解，這起事件發生在台南觀夕平台，時間是27日下午。這輛新車價值高達1700萬元的賓利，疑似是租賃車輛。駕駛從下午3點被困到晚上11點多，不僅耗費大量時間，還造成車輛避震系統和傳動裝置的損壞，維修費用預計至少需要40萬元。

道路救援的業者趕到場支援，只是實在卡太深，讓他們整整耗費至少7小時，才成功救出兩部車（圖／張家班提供）

一名民眾表示，第一眼看到這輛車時就覺得，以賓利底盤這麼低又這麼重的特性，很容易就會卡在沙灘上。雖然這次意外讓車主不僅欣賞到夕陽，還獲得了民眾幫忙拍攝的美照，但40萬元的維修費用可能會讓駕駛再也不敢開著賓利在沙灘上馳騁了。

