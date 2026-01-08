糗了！陳昭姿吵代孕突自爆「沒簽兩年條款」 綠委酸爆：謝謝你告訴大家

記者楊士誼／台北報導

立院社福衛環委員會今（8）日審查人工生殖法修正草案，但經過一天激辯，仍在針對法案名稱爭執。民眾黨立委陳昭姿發言時突然談及民進黨內把代孕的案子「壓下去」，引起民進黨立委吳思瑤不滿，雙方爆發口角。不料陳昭姿卻兩度高喊「我沒有簽兩年條款！」隨後會議休息五分鐘，民進黨立委陳培瑜也開酸「剛剛陳委員說她沒有簽兩年條款，謝謝陳委員告訴大家」。

吳思瑤發言時表示，她希望代孕可以脫鉤，人工生殖的應用與代孕制度建立是完全不同的，代孕涉及繁複的委託者、代理孕母、子女權益等，是不同層次的問題，核心爭議就是對女性的「商品化」，以及對女性的暴力侵害等，代孕不能全然簡化為「技術很進步，國外都有，一切都沒問題」。

陳昭姿則表示，民眾黨連續兩次針對代理孕母趕出修正動議，完全參照前年國健署所提的建議，林淑芬則當場回擊，那是陳菁徽等人討論的版本，後來被罵得要死，最後撤案，是國健署自己不成熟，私底下跟陳菁徽討論後提出的案子，「後來自己覺得丟臉都撤案了，還在一直講說好像是國健署代表民進黨」。陳昭姿聽後說「我們真的要這樣討論嗎？」她隨即表示，討論前一週民進黨黨團會議直接把案子壓下來，連支持代孕的邱泰源都縮回去，至今都沒看到專法，「完全是以黨領政壓下去」。林淑芬則直言專法很困難「不然你自己用出來大家來審理！」

吳思瑤則不耐表示，自己不接受民眾黨在講民生議題時，扯到民進黨內誰壓誰的政治話，「今天你們民眾黨內部為了解決你陳昭姿兩年條款，讓你能不能夠續任，逼得要這樣，誰在施壓啊？」陳昭姿高聲反嗆「我重申一下，我沒有簽兩年條款、我沒有簽兩年條款！」吳思瑤直言「這是你家的事！」討論民生議案時就法條論法條，不要再講其他黨怎樣，現在支持的就是行政院版，一直講其他黨誰壓誰，「沒有的事情可以在這裡五四三，那大家來討論民眾黨多離譜，為了你要不要做，我們討論法案就講法案嘛！」隨後會議主席劉建國宣布會議休息五分鐘，陳培瑜隨即補上一句「剛剛陳委員說她沒有簽兩年條款，謝謝陳委員告訴大家」。

