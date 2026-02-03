糗大了！越南女拿同鄉健保卡想拔牙 醫師一看紀錄傻眼：早就拔過了

越女冒名拔智齒竟發現早已拔掉，被牙醫識破詐保，出借健保卡的阮姓越籍女子則遭檢方起訴。（圖為情境示意） 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 新北市新店區一名牙醫師日前診間來了一位越南籍女病患主訴智齒疼痛求拔，豈料醫師調閱健保資料驚見該位置智齒「早已拔除」，因此被識破該女持他人健保卡冒名看診。而涉嫌出借健保卡的阮姓越籍配偶辯稱卡片遺失又尋回，這套說詞不被檢方採信，全案偵結起訴。

檢警調查發現，這起冒用事件發生於2024年3月，當時一名身分不明女子持阮女健保卡至牙醫診所洗牙，因五官神韻與證件照頗為相似，第一時間成功瞞過櫃台人員。直到該女二度上門欲拔除智齒，系統卻顯示「無牙可拔」，才讓整起騙局穿幫。對此，已取得台灣居留權的阮女喊冤，堅稱那段時間健保卡不慎遺失約兩週，後來才在住家旁公園找回來，完全不認識盜用者。

移民署協助進行人臉比對，礙於影像模糊難以確認冒名者身分，但台北地檢署檢察官檢視相關證據後，認定阮女說法太過巧合，顯係推託之詞。檢方指出，阮女涉嫌容任他人冒名詐領健保醫療補助約1600元，今(3)日依詐欺取財及行使偽造準私文書等罪嫌將其提起公訴，並將持續追查該名看霸王牙的女子下落。

