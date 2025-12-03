糗大！偵防車是吸金詐欺犯捐贈 竹市警：事前不知情

〔記者洪美秀／新竹報導〕糗大了，打擊詐欺犯的警察單位竟成接受詐欺犯捐贈偵防車的受益單位！主打「歐美瑞士高檔黃金」、「VIP級現貨買賣」迅速竄紅的「聖石金業」，被疑是包裝精美的吸金集團，台北地檢署1日指揮刑事局及北中南東各地警力同步出擊，兵分多路搜索全台50餘處據點，拘提董事長邱嬿妤及30多名主管、業務幹部到案說明，震動金飾界，且涉違法吸金、詐欺與偽造文書等罪。其中新竹市警察局也曾接受該公司捐贈的偵防車，事件曝光後，竹市警方稱事前不知情，但所有捐贈過程都合法。

據悉，聖石金業2022年底在北市信義路以旗艦店姿態進軍市場，裝潢豪華、服務標榜VIP，短時間內在業界打出名號。董事長邱嬿妤頻繁現身公益場合，捐偵防車給新竹市警察局、贈文具給偏鄉學童，甚至投入弱勢關懷，形象光鮮亮麗；但其華麗外表下卻藏著巨大陷阱，如今更深陷涉詐欺案件中。

而接受該公司捐贈偵防車的新竹市警察局也在這波調查案件中受到關注，尤其警察是打擊詐欺犯的執法單位，竟未查明就接受捐贈。對此，竹市警方表示，警察局今年3月間，依「新竹市政府及所屬機關學校接受捐贈財產作業要點」等規定，接受聖石公司捐贈警用偵防車1輛，並先行審認聖石公司與警察局間未有業務往來或職務利害關係後，4月25日報請新竹市政府同意，114年4月30日函復聖石公司同意受贈，7月16日辦理公開捐贈儀式。

對聖石公司爆發疑涉吸金詐騙案件，竹市警方表示，事前並不知情，目前該輛偵防車仍在後勤科做機動出勤之用，當時這台車的捐贈過程一切合法，車輛價值約180-200萬間。

打擊詐欺竟接受詐欺犯捐贈偵防，新竹市警察局長許頌嘉稱事前並不知情，但捐贈過程一切依規辦理。(記者洪美秀攝)

