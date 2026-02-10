糗大！米蘭冬奧獎牌災情連連 金牌得主跳一跳就斷「她的掉雪地裂兩半」

美國金牌得主布麗茲奪冠後興奮跳躍，結果掛帶斷裂，獎牌便應聲落地。（翻攝自布麗茲IG）

米蘭冬奧9日正式宣布，針對多位運動員反應獎牌發生損壞狀況，組織委員會已介入調查。本屆賽事自開幕以來，獎牌品質問題引發各界關注，多位獲獎選手紛紛傳出獎牌在正常操作或意外碰撞下受損的災情。

《路透社》報導，在8日的高山滑雪女子下坡賽中，美國金牌得主布麗茲（Breezy Johnson）於頒獎典禮結束後，隨即向媒體展示了掛帶斷裂脫落的金牌。她提到，當時僅是因為奪冠後興奮跳躍，獎牌便應聲落地。除此之外，瑞典選手埃芭（Ebba Andersson）在獲得女子越野滑雪混合項目銀牌後也遭遇類似狀況，她表示獎牌僅是不慎掉入雪中，竟然就當場裂成兩半，耐用度令選手感到錯愕。

廣告 廣告

米蘭冬奧多位運動員反應獎牌發生損壞狀況。（翻攝自布麗茲IG）

針對這類負面反應，大會營運負責人弗蘭契西（Andrea Francisi）強調，官方已充分意識到問題的嚴重性，目前正全面清查生產環節以釐清原因。他承諾，獎牌對運動員而言具有無可取代的象徵意義，組委會將以最高規格處理，務必確保後續發出的獎牌皆符合完美品質。

據內部相關人士初步分析，掛帶脫落的原因可能與本屆設計的安全機制有關。為了防止運動員在激烈活動或遭拉扯時發生窒息風險，掛帶特別採用了「強拉即自動鬆脫」設計，不料卻因過於靈敏而導致多起脫落意外；至於獎牌主體龜裂問題，則仍需進一步鑑定材料結構。

更多鏡週刊報導

帆布鞋王朝崩塌！Nike旗下Converse營收重摔30% 內部信流出爆大裁員

韓男久病厭世！留遺書出國安樂死 家屬報案「警求飛機不要飛」跟閻王搶命

泰國恰圖恰市集深夜大火！48店鋪慘被波及 橘色火照亮夜空「濃煙直竄畫面曝光」