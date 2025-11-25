糗大！警臨檢要「行照」 阿伯聽成台語「先走」遭壓制

新竹市 / 綜合報導

新竹市傳出有一名阿伯，日前晚上騎車遇到警方臨檢，員警跟他要行照駕照的行照，沒想到阿伯聽成台語的先走，就直接騎車離開。兩名員警見狀後立刻追上去，並壓制阿伯，阿伯當場解釋，經帶隊官了解後，發現確實是台語和國語傳達上的誤會，也向阿伯道歉。

員警拿著交通指揮棒探頭上前，示意機車騎士停下來接受臨檢，尤其夜間或逢年過節檔期更密集，這場景大部分的人都不陌生，但在新竹市傳出誤會烏龍。傳出日前有位阿伯，晚上騎車遇到警方臨檢，還自稱自己認識警友會的幹部，但臨檢沒有特權，員警回他行照，沒想到阿伯聽成台語的「先走」，馬上騎車離開，員警發現他竟然無視攔檢上前壓制，而阿伯連忙解釋，不是說先走嗎。

經帶隊官了解後，發現確實是台語和國語傳達上的誤會，也向阿伯道歉，非當事民眾VS.記者說：「『先走』是讓我先走的意思嗎，那一定走啊，他(員警)都叫我走了，能不走嗎，(警察只是希望他把行照，駕照拿出來)，是有點扯啦，啊但是警察可能表達也不清楚啦，只講行照的話容易誤會啦。」、「閩南語，他講那個『先走』，我們就，好啊我先走啊，當然會產生這個誤會，我覺得這雙方面都有問題，不能怪民眾，因為有些民眾他是閩南人，他(員警)講行照，他怎麼知道你講國語的。」

雖然臨檢鬧烏龍，讓民眾聽到後笑出來，但也說為了安全還是有必要性，而針對酒測夜間稽查，非當事派出所副所長李明志說：「在攔查之中有發現，(民眾)有那個臉紅，有酒氣，酒容，或者是有異常的舉動，我們才會把他攔停下來，加以辨識身分。」

非當事交通隊組長葉人豪說：「攔停位置與來車方向應保持安全距離，使來車駕駛得第一時間目擊人員站立的位置。」也有民眾說安全第一，也幸好要行照變先走只是誤會，沒有違法逃逸及意外發生。

