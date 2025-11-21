政治中心／綜合報導

黃國昌立院質詢又鬧笑話，"造詣"讀音說錯變造「紙」，網友揪出他不是第一次錯，對此他承認錯誤、該罰寫。同黨立委麥玉珍則是在質詢海委會主委管碧玲時，說要替海巡人員謀福利，卻被爆出海巡禦寒衣物經費都被藍白刪減。

民眾黨團總召黃國昌（11.20）：「應該程序法學、訴訟法學，造紙都非常的深啊。」

黃國昌質詢這一段，被網友糾錯，總召你要說的應該是造詣吧！這個詞似乎是黃國昌的地雷，說錯不只一次。

廣告 廣告

民眾黨團總召黃國昌（03.31）：「增進自己中文的造紙，是唸造紙還是造詣啊，（造詣），造詣OK好。」

糗爆！「造詣」又唸成「造紙」 黃國昌：我回去罰寫10遍

民眾黨主席黃國昌今年3月黨團記者會上，把造詣錯讀成造紙。（圖／民視新聞）

但黃國昌中文造詣過去就成討論焦點，像是聲援柯文哲時，曾親自噴漆寫布條，結果被抓包"醫"字錯很大，這回讀音再凸槌，連他自己都承認該罰寫。





民眾黨團總召黃國昌：「這是我自己不好口誤，其實我自己之前直播的時候，好像就犯過相同的錯誤，沒關係我等一下回去的時候，再重新罰寫自己十遍。」

黨內同樣每回質詢受關注的立委麥玉珍，則是在質詢海委會主委管碧玲時，本想幫海巡人員謀福利，卻意外爆出連海巡禦寒衣物經費都被藍白刪減。

海委會主委管碧玲vs.立委（民眾）麥玉珍（11.20）：「採購的部分，要讓我們大家穿的暖，不是名牌，本來服裝費一個人6700，被刪到剩下3000，這個不夠啦，這個不行啦，拜託委員支持，這不是不夠不行的問題，現在你就扯到是預算。」

立委（民眾）麥玉珍：「防寒衣都是舊的，他們都不夠保暖，要趕快去做全國的盤點，哪一些舊的就要淘汰。」

糗爆！「造詣」又唸成「造紙」 黃國昌：我回去罰寫10遍

立委麥玉珍質詢海委會主委管碧玲時，意外爆出連海巡禦寒衣物經費都被藍白刪減。（圖／翻攝自國會頻道）

尷尬片段，麥玉珍再解釋是要請海委會盤點，但追根究柢汰舊換新，還是得要花錢，難怪管碧玲提醒經費吃緊，只怕是麥玉珍還是沒搞清楚重點。





原文出處：糗爆！「造詣」又唸成「造紙」 黃國昌：我回去罰寫10遍

更多民視新聞報導

暖度爆表！台美日友好 谷立言、潘孟安共飲清酒力挺日本

中客「50萬張赴日機票」遭取消！他揪小粉紅愛國「真相」

獨家／藍白主席會抄襲「顧台灣」？原為《民視》創辦人蔡同榮口號

