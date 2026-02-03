糗翻！美拳擊手比賽「假髮」被打飛 親曝背後真相：誤用除毛膏

美國重量級拳擊手米勒（Jarrell Miller），在與對手比賽時，頭上的假髮竟被打飛，精采畫面讓全場笑翻，不過沒了假髮的米勒似乎是放下心中大石，最終順利贏得這場比賽。整個過程也被人放上網路，讓他知名度大增，被稱是沒頭髮感覺更強。

米勒日前與對手伊貝（Kingsley Ibeh）進行拳擊比賽，過程中米勒接連揮出重拳，伊貝也隨之出拳反擊，沒想到意外曝光米勒戴假髮的秘密，在朝頭部攻擊時，強大衝擊力讓米勒的假髮多次從頭皮彈起，這狀況也害伊貝仍不住偷笑，整個過程都被攝影機拍下。

秘密藏不住的米勒，更直接再把假髮扯下丟向觀眾席。事後他解釋自己戴假髮的原因，是在媽媽家洗頭時，誤將除毛膏當作洗髮精，導致頭髮全掉光，最後只能買了700美金的假髮上場，還稱自己就像個「喜劇演員」。

這段影片也在網上引發熱烈討論，米勒還把假髮曝光的畫面印在衣服上販售，表示「『髮絲』會隨時間消逝，但自信、健康與自我信念將陪伴孩子一生」，並指出收益的一半將用於對抗兒童肥胖、反對校園霸凌、幫助孩子建立自信。

責任編輯／陳俊宇

