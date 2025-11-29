糗！北市小黃左彎自撞行人庇護島 360度翻車畫面曝光
【記者江孟謙／台北報導】北市1名60歲蕭姓男子，今天（29日）凌晨0時許駕駛計程車，行經文山區時，在一處左轉路段不慎撞上行人庇護島，直接360度翻車，所幸駕駛並未受傷，詳細肇事原因有待警方鑑定。
文山警二分局凌晨獲報，羅斯福路六段、景中街口有車禍發生，當時計程車沿景中街東往西內側車道行駛，打算左轉羅斯福路六段，但左彎時疑操作不慎致轉彎幅度未注意，左側車身不慎自撞行人庇護島而肇事。
警方到場確認蕭男未受傷、無酒駕毒駕，全案依規定辦理，詳細肇事原因有待鑑定。警方呼籲駕駛人應注意車前狀況，若對於路況不熟悉應減速慢行，預留安全的反應時間及空間。
