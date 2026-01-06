糗！大咖女星宣傳唸錯劇名 「玉米排骨」成迷因瘋傳

記者宋亭誼／台北報導

《玉茗茶骨》由侯明昊、古力娜札主演。（圖／Disney+提供）

新生代男神侯明昊在《玉茗茶骨》化身「最帥綠茶」陸江來，原是文武雙全的年輕狀元，卻意外被陷害差點失去性命，而他為了查明自己被害真相而潛入榮家，與古力娜札飾演的榮家大小姐「榮善寶」展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程，不僅多次假摔、裝病，並在船上公開告白「想娶妳為妻」，而後與榮善寶同床共眠，而在最新劇情當中，兩人更將疑似開始同居。

古力娜札將劇名念錯成「玉米排骨」成為網路迷因梗。（圖／Disney+提供）

古力娜札日前在直播活動上呼籲粉絲們一定要看《玉茗茶骨》，結果自己重複唸劇名之後竟然念錯成為「玉米排骨」成為網路迷因梗，近日她積極跑活動時再度自嘲，並在昨（5）日的活動「玉茗茶骨榮府茶花會」上再提此事，因為拍戲未能到場的侯明昊除了錄影片向粉絲問好，先是隔空告白「寶兒會照顧大家的」，而後主動再跟粉絲呼籲要吃「玉米排骨」，笑翻所有網友。

新生代男神侯明昊自招劇中扮「綠茶男」。（圖／Disney+提供）

《玉茗茶骨》由榮善寶掌管榮家的茶業，不過底下的幾個妹妹都對姊姊的掌門人位置虎視眈眈，尤其是程瀟飾演的榮筠溪、「SNH48」前成員趙嘉敏飾演的榮筠茵、「10億短劇女神」余茵飾演的榮筠紈，戲裡彼此陷害，戲外卻同樣都是好姐妹。

眾姊妹一同出席「玉茗茶骨榮府茶花會」宣傳活動時，榮善寶因為在劇中有多場掌摑戲，而被戲稱為「掌公主」，當場立刻再度示範「呼巴掌」，並率領妹妹們一起跳舞，余茵還當眾向姊姊撒嬌，展現姐妹們的深刻情誼。《玉茗茶骨》於12月29日起在Disney+熱播中，還有楊洋新劇《雨霖鈴》、騰訊預約破百萬陸劇《慕胥辭》、白鹿復仇爽劇《莫離》等華語戲劇，也將於2026年陸續在Disney+ 登場。

