糗！蔣萬安白謝了審總預算50：59票遭否決 TPASS等預算國民黨也未放行

政治中心／綜合報導

藍白封殺今年度中政府總預算，影響關係到民眾的社福及建設。不過，有傳出國民黨團預計將TPASS等部分項目拉出來，先付委審查。台北市長蔣萬安今（9）日受訪時還先謝謝國民黨立法院黨團的力挺，解決上百萬通勤族的需求。但最後立法院會表決，在藍白優勢下，以50票贊成、59票反對總預算等案遭到否決，國民黨也沒有另外提案處理。對此，民進黨立委吳思瑤說「國民黨今天暫時未提此案，似乎是黨內意見擺不平」。

廣告 廣告

立委吳思瑤在臉書發文透露了，國民黨的預擬提案表示，搭配媒體報導，國民黨要讓被罵翻的讓TPASS、治水預算、生育補助等先審查。所以應該不是空穴來風。

吳思瑤批評表示，把審預算當吃自助餐？挑自己想吃的？把審預算當贖罪券？被罵什麼才審什麼？行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，選擇性審查。

吳思瑤說，預算就是民生，每一筆每一項都同等重要，預算應一視同仁，而不是把民生福祉拿來秤斤秤兩，差別對待。「TPASS、治水要優先審，那170億災害準備金不重要，繼續丟包？」果不其然，國民黨又排除國防部780億預算。為了鄭習會門票，除了擋1.25兆軍購預算，年度預算中的780億國防預算依舊是國共交易祭品？「我反對開立院惡例，我反對國民黨不審全案、急就章切割預算，我反對頭痛醫頭、腳痛醫腳式的差別式審查，我反對平時不燒香、臨時抱佛腳的選擇性審查」

最後，吳思瑤提及國民黨今天暫時未提此案，似乎是黨內意見擺不平。但要料敵從寬、禦敵從嚴。「每一筆預算都同等重要，預算不分大小漢，要審都要審。」

吳思瑤直言，國民黨今天暫時未提此案，似乎是黨內意見擺不平。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

糗了！陳昭姿吵代孕突自爆「沒簽兩年條款」 綠委酸爆：謝謝你告訴大家

5成小草也認同！民進黨民調：66.9%國人盼先審總預算而非彈劾總統

財力分級大洗牌！台東與台北同級 綠委意見不一：不知該笑還是該痛哭

劉世芳「晉升」台獨頑固份子 吳思瑤喊驕傲：我還沒晉級「會持續努力」

