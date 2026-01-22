糗！重開機5小時就出狀況 柏崎刈羽核電廠6號機組急喊卡

日本「柏崎刈羽核電廠」6號機組，在重啟之後5個小時，就出現異常狀況，由於一直無法排除，營運方「東京電力公司」決定全線停止運作。

日本東京電力公司昨（21）日下午才正式取得日本「原子能管制委員會」的許可，重啟柏崎刈羽核電廠6號機組，結果才運轉不到5小時，就出現異常狀況，東京電力立即決定暫停運作，同時強調核電廠一切正常，沒有輻射外洩，也沒有安全疑慮。（葉柏毅報導）

據東京電力公司表示，柏崎刈羽核電廠6號機組，在21日晚間7點重啟之後，22日凌晨12點28分，在進行控制棒抽出作業時，突然響起警報聲，顯示其中1根控制棒出現異常，東電隨即決定停止操作，由於異常原因始終無法確定，最終決定全面停機。

據日本媒體報導，事實上，東電原本打算在20日，就要讓6號機組恢復運轉，但17日在進行控制棒裝置測試時，意外發現警報系統無法正常運作的異常狀況，被迫緊急喊停。經過徹底檢查後發現，205根控制棒當中，竟然有高達88根的警報設定，出現錯誤，東電隨即展開修正作業，並且在21日凌晨1點，完成所有的確認程序，並在21日取得核反應爐啟動許可，這也是柏崎刈羽核電廠時隔14年，再次啟動，沒想到運作才5個小時，又出現異常狀況。

東電在將柏崎刈羽核電廠6號機組停機之後，發佈聲明強調，柏崎刈羽核電廠狀態穩定，對外界沒有輻射影響，也沒有安全疑慮，請各界不用擔心。