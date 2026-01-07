糗！麥玉珍質詢一路跳針「選擇性執法」 官員要她去看法律設計

民眾黨立委麥玉珍不斷跳針質疑選擇性執法問題，遭內政部否認，並建議認真看待法律設計。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 高雄市一名陳姓女子日前在PTT八卦板發文爆卦稱「陳菊走了？」遭高雄市警方火速在4小時內逮人依社維法送辦。針對該議題，民眾黨立委麥玉珍今（7）日於立院質詢時，針對《社會秩序維護法》與相關修法適用標準，從網路詢問政治人物生死、仇恨言論，到立法院外設置靈堂等事件，連番質疑政府是否存在「選擇性執法」，並多次指控行政機關成為政治清算工具，但質詢過程中，對現行法律「告訴乃論」的制度設計，雙方多次出現認知落差。

立法院內政委員會今日排審政院版、朝野立委所提出的《國家安全法》修正草案，但麥玉珍質詢時，卻不斷重複有關《社維法》的問題。麥玉珍指出，去年網路上僅有人詢問「陳菊走了嗎？」就遭警方依《社會秩序維護法》移送，質疑單純詢問是否符合「散布謠言、足以影響公共安寧」的構成要件。對此，內政部次長馬士元回應，若涉及五院院長或高階政治人物，即可能符合相關要件。

麥玉珍進一步提到，許多政治人物在社群平台長期遭遇「去死」、「極端仇恨言論」攻擊，質疑是否同樣適用《社維法》或修法草案中所稱的「仇恨性言論」、「激化社會對立」。馬士元則強調，若涉及個人威脅，須由當事人報案，警方才會依法處理。

針對立法院外設置民眾黨主席黃國昌靈堂一事，麥玉珍質問，該行為是否屬於公共場所不當言論或影響公共安寧，並質疑至今未見任何處理。馬士元回應，該情況屬刑法公然侮辱罪範疇，須由當事人提告，警方才得依法偵辦。

對於「是否提告」成為執法前提，麥玉珍多次追問，質疑政府只在特定情況下快速動員，卻對激化仇恨的言論視而不見，形同選擇性執法。馬士元火速說明，法律本就區分「告訴乃論」與「非告訴乃論」，對公眾的恐嚇可主動偵辦，但對個人的言論攻擊，依法須由當事人提出告訴，並非行政機關自行選擇是否處理。

在質詢尾聲，麥玉珍直指《社維法》與相關修法恐成執政者「想辦就辦、不想辦就不辦」的工具，質疑政府無法提出一致的執法標準。馬士元反駁，相關法律適用標準歷來一致，並非政治清算，呼籲外界勿將依法行政解讀為選擇性執法。

整場質詢中，麥玉珍一方面要求政府主動介入處理仇恨言論，另一方面卻不斷否定現行法律「須由當事人提告」的制度設計；當官員回到法條結構說明時，又反覆被指為選擇性執法，使質詢焦點在法律制度與政治指控之間來回打轉。

