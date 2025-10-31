糞便卡地厚達10公分 台中豬瘟案場清消2次仍檢出陽性
台中市爆發全國首例非洲豬瘟，案場經過2次清消後，仍採檢出2處核酸檢測陽性反應，現場環境相當髒亂，疑長年的糞便累積嚴重卡在地板，厚度達10公分，目前台中市動保處及國軍共計100餘名人力積極清潔中，35名化學兵則在現場待命。農業部畜牧司副司長周志勳表示，希望下午清潔完畢進行消毒。
非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍31日在記者會指出，案例場現場清潔狀況不理想，清潔若沒做好，消毒是沒用的，昨晚改由台中市動保處22名人員以及30名國軍先清理，也清出很多雜物，今天上午再加派50名國軍協助，目前35名化學兵則在待命中。
台中市副市長鄭照新補充說，現場雜物很多，就連原以為是地板部分，沒想到竟是豬隻汙泥，這些長年汙穢已結合成地板一部分，需要龐大人力刮除，目前採取1名動保處人員搭配2名國軍方式清潔，但任務困難。另一直擔心案場有小動物，建設局也已架設絲網阻止小動物進出。
周志勳提到，該案例場相當髒亂，尤其地板汙泥或糞便已卡了很厚的一層，厚度最高達10公分，需要先完成清潔，應該是該案場長期的飼養模式都是如此，要加強衛生管理，希望今天下午能完成清理，讓化學兵消毒，後續會再進行第3次環境採檢。
