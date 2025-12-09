糞便形狀、顏色透露健康警訊！細長帶血絲恐是腸癌

腸胃不適時，許多人直覺認為是腸道壞菌過多而自行服用益生菌，但黃任嫻醫師強調，糞便的顏色、粗細和型態是判斷腸道健康的重要指標，若發現糞便如筆般細長且帶有黏液血絲，可能是腸癌警訊。

糞便的顏色、粗細和型態是判斷腸道健康的重要指標。（圖／Photo AC）

振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻解釋，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物，種類多樣且有益有害。益生菌是腸道內能保護及穩定腸黏膜的原生菌，可製造殺菌、抗菌物質對抗病原菌，重建腸黏膜屏障功能並驅趕壞菌，對人體健康有益。

廣告 廣告

常見的益生菌種包含乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充可改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。黃任嫻提醒，由於益生菌種類繁多，且製成製劑後相關療效研究有限，服用是否有效須視個人健康狀況而定。此外，益生菌被定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，民眾購買時應選擇經衛福部食藥署審核通過的產品。

關於腸道菌的分佈，黃任嫻表示，腸道菌主要附著在腸黏膜的絨毛層，存在於大腸和小腸。由於小腸內食物經過時間短，並且擁有大量消化酶和鹼性環境，不利於細菌生長；相比之下，大腸食物停留時間長，營養消化酶較少，更適合腸道菌的生存。

常見的益生菌種包含乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充可改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。（圖／振興醫院）

腸道壞菌增生可能由多種原因引起，包括食入含病菌的食物導致腸道感染；自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症引起的慢性發炎，損傷腸黏膜屏障；以及過度使用抗生素殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

黃任嫻建議，民眾可透過觀察糞便進行自我腸道健康檢測。正常人一到三天排便一次都是可接受的，不宜過度在意排便次數，應主要觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

黃任嫻建議，民眾可透過觀察糞便進行自我腸道健康檢測。（圖／振興醫院）

黃任嫻進一步說明，深黑色糞便可能暗示胃潰瘍；全暗紅色糊便則可能是腸道發炎出血；粗細正常的黃色糞便帶有血塊，可能是痔瘡問題。若排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性。

黃任嫻也提到，如果糞便顏色正常，但一星期至少有一天出現便秘或腹瀉等排便不適，加上不明原因的腹部絞痛，並持續三個月以上，則可能是大腸激躁症。她強調，民眾若發生上述情況，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，避免延誤病情或導致惡化。

延伸閱讀

無人機闖美監獄「空投違禁品」 獄警查獲驚見牛排、蟹腳與大麻

防空識別區遭中俄9軍機闖入 韓國空軍緊急派遣戰機升空應對

每日攝取「類黃酮」可降16%死亡風險！茶葉莓果都含有