糞便形狀、顏色透露健康警訊！細長帶血絲恐是腸癌
腸胃不適時，許多人直覺認為是腸道壞菌過多而自行服用益生菌，但黃任嫻醫師強調，糞便的顏色、粗細和型態是判斷腸道健康的重要指標，若發現糞便如筆般細長且帶有黏液血絲，可能是腸癌警訊。
振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻解釋，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物，種類多樣且有益有害。益生菌是腸道內能保護及穩定腸黏膜的原生菌，可製造殺菌、抗菌物質對抗病原菌，重建腸黏膜屏障功能並驅趕壞菌，對人體健康有益。
常見的益生菌種包含乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充可改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。黃任嫻提醒，由於益生菌種類繁多，且製成製劑後相關療效研究有限，服用是否有效須視個人健康狀況而定。此外，益生菌被定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，民眾購買時應選擇經衛福部食藥署審核通過的產品。
關於腸道菌的分佈，黃任嫻表示，腸道菌主要附著在腸黏膜的絨毛層，存在於大腸和小腸。由於小腸內食物經過時間短，並且擁有大量消化酶和鹼性環境，不利於細菌生長；相比之下，大腸食物停留時間長，營養消化酶較少，更適合腸道菌的生存。
腸道壞菌增生可能由多種原因引起，包括食入含病菌的食物導致腸道感染；自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症引起的慢性發炎，損傷腸黏膜屏障；以及過度使用抗生素殺死體內益生菌，導致壞菌增加。
黃任嫻建議，民眾可透過觀察糞便進行自我腸道健康檢測。正常人一到三天排便一次都是可接受的，不宜過度在意排便次數，應主要觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。
黃任嫻進一步說明，深黑色糞便可能暗示胃潰瘍；全暗紅色糊便則可能是腸道發炎出血；粗細正常的黃色糞便帶有血塊，可能是痔瘡問題。若排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性。
黃任嫻也提到，如果糞便顏色正常，但一星期至少有一天出現便秘或腹瀉等排便不適，加上不明原因的腹部絞痛，並持續三個月以上，則可能是大腸激躁症。她強調，民眾若發生上述情況，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，避免延誤病情或導致惡化。
延伸閱讀
無人機闖美監獄「空投違禁品」 獄警查獲驚見牛排、蟹腳與大麻
防空識別區遭中俄9軍機闖入 韓國空軍緊急派遣戰機升空應對
每日攝取「類黃酮」可降16%死亡風險！茶葉莓果都含有
其他人也在看
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥
藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 1
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
茶不能這樣喝！7種短命喝法加速胃病、脂肪肝、癌症風險也狂增
茶飲是許多人每日的「固定儀式」，但喝錯方式，小小一杯也可能讓腸胃、肝臟負擔變得更加吃力。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi透過社群提醒，從空腹喝茶到挑...早安健康 ・ 22 小時前 ・ 2
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發起對話
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率高90倍
國際中心／綜合報導懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。民視 ・ 1 天前 ・ 2
黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝
每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕
排便不順吃健康食品居然讓腸子變成黑色？醫師分享，一位65歲女性患者因長期有便祕困擾而就醫，結果大腸鏡卻發現黑腸症現象，甚至全家人腸子都變黑了，最後靠著5招才讓腸子恢復正常光澤。 長期吃健康食品、健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
腎臟壞掉就是吃太鹹？醫揭最可怕因素 外食7大類超NG
劉博仁醫師日前在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，他的一名患者三年前腎功能就已下降，他曾花大量時間叮嚀要多喝水、少吃加工品、外食避免高鈉、高磷、高鉀食物，並戒掉手搖飲。然而患者因工作繁忙，飲食習慣完全沒改善，直到上個星期再度回診時，病情已惡...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 1
不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓
不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為蔬菜之王，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於護心降壓，保護心血管、消水腫與排濕、抗癌抗氧化，還能消除疲勞。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 1
早起恐增心梗風險！醫推「1飲品」預防血栓 老人更要喝
天氣越變越冷，心血管疾病風險大增。心臟內科醫師林謂文提到，心腦血管意外經常發生於清晨時段，建議起床時注意溫差變化，多穿一件衣服保暖，另外，起床後身體水分不足，加上血液循環變差，容易造成血栓情況，起床後可以喝杯溫水，預防心肌梗塞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」
跳繩可訓練心肺功能，但婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話