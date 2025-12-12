糞便潛血揪大腸癌 雨果微創恢復快

雨果機器人輔助微創手術系統能有效提高手術精度與效率，是繼達文西以來最先進的手術系統。（台南醫院提供）

記者王勗∕台南報導

大腸直腸癌是國人最常見癌症之一，發生率連14年蟬聯癌症首位。得益於醫學進步，大腸直腸癌的治療也從傳統的剖腹進步到機器人輔助微創手術。衛生福利部台南醫院今年引進雨果機器人輔助微創手術系統，未來也將應用於外科、泌尿科及婦產科等不同外科中。

50歲的林先生前健檢時發現糞便潛血陽性，至台南醫院接受大腸鏡檢查發現罹患大腸癌，隨即接受手術治療。外科主任許凱熙以Hugo機器人輔助微創手術後，林男迅速恢復、預後良好，順利重回工作崗位及正常生活。

許凱熙表示，機器人輔助微創手術也是目前以及未來的手術趨勢，雨果機器人輔助微創手術系統Hugo RAS在透過機器人能夠有效提升手術精度與效率，比起腹腔鏡能夠實現更複雜的手術操作，系統視覺化功能也能為執刀醫師提供更清晰的視野，是繼達文西以來最先進的手術系統，該系統112年首度引進台灣，台南醫院也於引入，為國內首家引進Hugo手術系統的衛生福利部體系醫院。

大腸直腸癌早期症狀不明顯，常見症狀包括排便習慣改變，長期腹瀉、便秘，或糞便型態改變，如變細、帶血或黏液，腹痛、腹脹、體重減輕、裡急後重等。許凱熙指出，而定期接受糞便潛血反應篩檢是早期發現的關鍵，即早發現也能有效早期治療，如有疑似症狀也應盡速就醫。

台南醫院持續發展微創手術，今年引進雨果機器人輔助微創手術系統，相信能進一步在現有之優良微創手術基礎上，將部南外科手術團隊升級至醫學中心等級，提供病人先進優質的治療選擇。