糞便潛血陽性後突發劇痛 52歲男大腸癌腫瘤侵蝕腸壁險奪命

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】52歲梁先生平時身體狀況良好，去年中發現解便出現血便後，立即至診所就醫，糞便潛血檢查呈陽性，隨後安排大腸鏡檢查，發現大腸腫瘤已造成腸道阻塞。然而在等待病理切片結果期間，梁先生突發劇烈腹痛，緊急送醫後確認為腫瘤侵蝕腸壁導致腸穿孔，合併腹膜炎與敗血症。

腫瘤穿孔急開刀 黃金時間救回一命

柳營奇美醫院一般及消化系外科林敬天醫師表示，醫療團隊把握黃金時間，緊急為梁先生施行根除性大腸切除手術並完成腸道吻合，成功移除腫瘤。術後同步導入術後加速康復療程（ERAS），梁先生在術後第2天即開始進食，並配合復健計畫，下床活動恢復順利，約一週後順利出院，後續再接受全身性治療與定期追蹤。

林敬天醫師指出，大腸直腸癌長年位居台灣癌症發生率前三名。隨著醫療科技進步，目前治療策略已相當多元，除手術外，還包括化學治療、標靶治療、免疫治療與細胞治療，可依不同期別與腫瘤特性，制定穩定且有效的治療計畫。

ERAS整合照護 助病人早吃早下床

林敬天醫師說明，梁先生送醫時病情危急，能順利完成根除性切除實屬不易。術後透過ERAS照護模式，由外科、麻醉科、護理師、營養師與復健師共同介入，整合疼痛控制、營養支持、腸胃功能促進與早期活動，有助病人降低併發症、縮短住院時間並加速恢復。

林敬天醫師也提到，近年大腸直腸癌治療觀念已有調整，若能及早確診並完整分期，部分患者可在手術前先接受藥物治療，再搭配基因檢測選擇合適藥物，甚至在特定情況下，透過密切追蹤而非立即手術，也能達到良好治療成效。

血便是警訊 篩檢比手術更重要

林敬天醫師提醒，大腸直腸癌的早期發現遠比手術方式更重要。危險因子多與生活型態有關，包括肥胖、高脂肪飲食、紅肉攝取過多、低纖維飲食、抽菸與飲酒等。若出現排便習慣改變或血便，應及早就醫檢查。國民健康署提供45至74歲民眾，以及40至44歲具家族史者，每兩年一次糞便潛血檢查，呼籲符合資格者善加利用，把握早期治療機會。

