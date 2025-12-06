糞便突然「細如鉛筆」？耶魯醫警告：可能是大腸癌在作怪

早發性大腸癌病例近二十餘年來有增加趨勢，美國耶魯大學癌症中心腫瘤科醫師麥可・切奇（Michael Cecchini）指出，部分患者會出現「大便細如鉛筆」的症狀，這可能是腫瘤阻塞腸道所致。

部分大腸癌患者會出現「大便細如鉛筆」的症狀，這可能是腫瘤阻塞腸道所致。（圖／Photo AC）

麥可・切奇醫師表示，自一九九○年代開始，五十歲以下的早發性大腸癌病例就呈現上升趨勢。他特別提醒，當患者發現「糞便變得非常細，甚至細到像鉛筆一樣」時，應提高警覺。這種症狀通常是因腫瘤沿著大腸內側一整段生長，或位於大腸末端，導致腸道變窄，使通過的糞便形狀改變。

根據《Buzzfeed》報導，一位網友在社群平台TikTok分享自身經歷，她曾注意到糞便變細，同時伴隨不明原因的腹瀉與體重下降。起初誤以為只是腸躁症而未在意，直到症狀加劇就醫檢查，才發現已是第四期大腸癌。

大腸癌的常見症狀包括血便或糞便潛血、腹痛、排便習慣改變、糞便變細及不明原因的體重減輕等。（圖／Photo AC）

義大醫院大腸直腸外科醫師陳致一解釋，大腸癌的常見症狀包括血便或糞便潛血、腹痛、排便習慣改變、糞便變細及不明原因的體重減輕等。然而，許多年輕患者往往將這些症狀歸咎於痔瘡或腸躁症，導致延誤就醫時機。研究顯示，年輕大腸癌患者從症狀出現到確診，平均比其他族群晚了七至九個月。

對於早發性大腸癌發生率上升的確切原因，麥可・切奇醫師坦言目前仍不明確，但研判可能與現代人生活習慣改變有關。專家提醒民眾，若發現排便習慣異常或糞便形狀改變，應盡早尋求醫療協助，以便及早發現並治療可能的腸道問題。

