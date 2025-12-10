糞便點點名 DNA科技揭非洲森林象數量

想知道非洲森林藏了多少頭大象，只能一頭一頭數？科學家利用大象糞便中的DNA分析，發現非洲森林象的數量約為13.5萬頭。新的計算方法更準確，因此得出的結果比2016年的估算多出了16%。

糞便DNA「點名」

國際自然保育聯盟（IUCN）11月底發表「2024年非洲森林象狀態報告」（African Forest Elephant Status Report 2024），採用「遺傳標記重捕法」（DNA capture-recapture）統計大象數量。專家從大象糞便樣本找出每一頭大象獨特的基因「指紋」，再與後續採到的糞便比對，即便取得同一隻大象的糞便，也不會重複計算。

非洲森林象 （Loxodonta cyclotis）與非洲草原象 （Loxodonta africana）過往統稱為「非洲象」，2021年後定義為不同物種，這是首次將森林象抽離並獨立計算。

《路透社》報導，非洲森林象與非洲草原象從300多萬年前分支，非洲森林象的體型較小，耳朵圓潤，象牙比較筆直。兩者均屬瀕危物種，但非洲森林象是受脅程度更高的「極危」（Critically Endangered, CR）。

不是變多 而是變準

非洲森林象棲息在茂密的熱帶雨林，向來難以一一計算，因此需合併採用「估算」和「推測」兩種方法。前者是專家仔細調查過的區域，數據可信度高；後者是無法詳細調查的區域，憑藉當地專家的經驗、活動痕跡等方式推測。2016年的統計中，僅53%來自可信度高的「估算」，而最新統計則將這個比例提高到94%，數據更精準。

中非是非洲森林象的大本營，加彭與剛果共和國合計占了85%。IUCN團隊以新技術在加彭進行全面普查，並在剛果共和國、安哥拉的部分地區調查，最後得出森林象「估算」數為13萬5690頭，在沒有系統性調查的地區則「推測」約有7000多至1萬多頭。

IUCN非洲象專家小組共同主席斯洛托（Rob Slotow）解釋，最新公布的森林象數量增加了，不代表大象真的變多，而是因為多了DNA分析工具，把以前無法統計的數量補上。

象牙盜獵、棲地破碎 森林象「極危」

IUCN表示，非洲森林象在中非與西非族群的主要威脅是盜獵，目標是象牙。雖然盜獵率在2018年後下降，但牠們仍常面臨非法殺戮的威脅。採礦、公路開發與大型農業發展也會導致森林變小、大象棲地破碎。在西非部分地區，森林象只剩下一些小且零星的族群。

森林象靠果實維生，透過糞便散播種子，可以幫忙雨林自然再生。IUCN非洲象專家小組另一位主席奧基塔－烏馬（Benson Okita-Ouma）強調：「若森林象消失，森林也會逐漸衰亡。」