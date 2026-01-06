「糞口傳染」A肝突爆一年447例 疾管署揭集中青壯男不安全性行為 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內傳染病疫情有新風險，疾管署今（6）日公布，2025年的急性病毒性A型肝炎本土病例累計多達447例，寫下9年新高，且出現「男女有別」、「集中青壯年」兩大特徵，男性就占了82.8%，年齡層以「30-39歲」占36.2%最多，而A肝主要經由糞口傳染，疾管署分析絕大部分都是親密接觸、不安全性行為惹禍；疾管署也點名「21-40歲」族群過往調查的抗體陽性率僅約10%，是最大風險族群。

廣告 廣告

疾管署下午公布最新監測資料，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為近9年（2017至2025）累計數最高，以男性占82.8%為多，年齡層以30-39歲占36.2%最多，其次為20-29歲占28.4%，本土病例發病月份以7月至11月為多，病例數介於50至65例。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，A肝跟B肝、C肝不一樣，主要經由糞口途徑傳染，可藉由食用受病毒汙染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，值得注意的是，A肝沒有症狀就具有傳染力，潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括：發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等。

楊靖慧說，A肝疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。根據統計，A型肝炎致死率約0.1至0.3%，大部分都會痊癒，但老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

這一波疫情突起，楊靖慧指出，主要禍首還是人際間親密接觸，不安全性行為，因為國內並沒有食物傳染病例，超過七成以上都是性行為傳染。另外，出國旅遊也有風險，目前鄰近的東南亞國家都還是流行區。

年齡層是弱點！疾管署發言人林明誠說，國內自2018年1月起，由「財團法人寶佳公益慈善基金會」分批捐贈共400萬劑A型肝炎疫苗全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年4月起擴及國小六年級（含）以下之低收入戶及中低收入戶兒童。而2020年疾管署委託進行之國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率約30%，「21-40歲」民眾抗體陽性率僅約10%，「41-50歲」民眾抗體陽性率也未達4成，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。

林明誠提醒，為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，其他民眾則需自費接種。建議平時應維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。

疾管署強調，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後，就有9成以上的保護力可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗（2劑間隔6至12個月），以降低感染風險。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

全台染A肝飆出9年新高！ 8成全男性「最高峰一個月65人中招」

不只顧保暖 醫曝「一關鍵」冬季骨折發生機率飆高20%！

【文章轉載請註明出處】