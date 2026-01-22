糞坑都不給還要擦屁股？土方之亂燒進建商論壇 怒轟中央「沒配套」

「2026 中華民國不動產聯盟高峰論壇」22日於台中盛大舉行。（馮惠宜攝）

全台土方之亂延燒，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」；「2026中華民國不動產聯盟高峰論壇」22日於台中登場，與會建商怒轟，中央土方清運新制上路卻無配套，中部苦無最終去化地點，好比「糞坑都不給、還要求擦屁股！」，與會者齊聲建議中央成立土方銀行等最終去化地點，解決中部營建業困境。

這場高峰論壇匯聚產、官、學界領袖與會，原意在於擘劃永續新局，唯近日全台「土方之亂」狂燒，意外成為全場最震撼的焦點。台中市大台中不動產建築開發商業同業公會理事長蕭成忠痛批營建廢棄物處理成本已陷入失控狀態。

蕭成忠沉痛揭露，目前營建混合廢棄物處理費已由過往每立方公尺1000多元狂飆至5000 元，漲幅高達5倍之譜，還無處可去，業界甚至出現「處理垃圾比買混凝土還貴」的荒謬現象 。

他直指問題核心在於土石方去化機制因中央與地方權責推諉、互踢皮球，在海岸保護區限制下，廢棄物面臨無處可收的死胡同，導致基層營運雪上加霜。為此，他強烈建議政府建立「二級處理機制」，由地方嚴管工地至處理場，中央則統籌最終去處，方能解開營建業的死結。而中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄預估，受土方之亂等因素影響，今年預售屋推案量將減少二成。

除了土方危機，整體房市的政策壓力與結構轉型也是論壇討論重點。針對整體房市展望，與會領袖亦發表關鍵觀點。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄強調，政策的穩定性與可預期性是產業持續投資的關鍵，呼籲政府應強化溝通。台中市不動產聯盟協會理事長蘇興民則認為，台中已成為中台灣關鍵發展核心，產業應從長期視角思考住宅供給與城市責任。

此外，台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒建議，政策應避免過度干預市場機制，並在推動ESG轉型時提供合理配套。創會理事長黃昭閔強調，不動產是支撐內需經濟的火車頭，必須提前布局因應少子化、高齡化帶來的住宅型態轉變。

