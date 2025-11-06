糟糕卡住！ 轉彎撞破早餐店大門 竟是駕駛「卡痰」害的

有駕駛開車衝撞早餐店，把店家大門都撞破，竟然是卡痰導致一直咳嗽，最後撞進早餐店（圖／TVBS）

屏東長治5號傍晚，發生有駕駛開車衝撞早餐店，把店家大門都撞破，只是這衝撞原因，竟然是卡痰導致，原來駕駛當時顧著咳嗽，結果沒注意車前狀況，沿路差點撞到騎士和路人，最後撞進早餐店。

事發當時，馮姓男子已打方向燈準備轉彎，突然劇烈咳嗽導致方向盤失控。監視器畫面顯示轎車緩慢撞入店內，撞擊聲響驚動附近店家紛紛前來查看。目擊民眾表示，車輛差點從旁邊撞過來，當時騎機車的夫妻檔受到驚嚇，所幸沒有被撞到。另一位目擊民眾提到，駕駛告訴他是因為卡到痰，咳不出來，咳出來之後暈了才撞上去。

濃痰卡住喉嚨咳不出來，過程中又誤踩了油門，才會衝撞旁邊的早餐店（圖／TVBS）

長治派出所長吳國瑋表示，馮男因未注意車前狀況，撞擊路旁店家大門，導致店家大門、桌椅及多項物品毀損，所幸無人受傷，經酒測馮男酒測值為零。早餐店業者在電話訪問中表示，因為這次撞擊事件導致無法營業，店內飲料只能冰兩天，不得不將部分商品分給附近鄰居。

店家也被迫停業，預計最快要到下周五才能恢復營業，無辜被波及心中滿是無奈（圖／TVBS）

這起意外造成店家被迫停業，預計最快要到下周五才能恢復正常營業。店家不僅面臨停業期間的營收損失，還需支付店內設備的修繕費用。根據了解，這些損失及修繕費用將由肇事的馮姓駕駛負責賠償。事故發生後，店家已立即請人前來處理善後工作，包括重新安裝被撞毀的門面。

