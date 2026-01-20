「糧心助浪」公益捐糧 聚焦高齡浪浪困境

「糧心助浪」公益捐糧活動，聚焦熟老齡浪浪的營養與照護需求。（圖：法國皇家提供）

隨著寵物高齡化趨勢，熟老齡貓犬照護需求日益受到關注。法國皇家今年再度攜手全台最大寵物連鎖通路東森寵物，啟動「糧心助浪」公益捐糧活動，自即日起至2月11日，凡於門市購買指定的飼料，品牌即「等量捐贈」對應公斤數的飼料予「諾亞方舟動物同樂協會」及「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」。此次預計捐贈2,300公斤，以實際行動與精準營養支持老病殘浪浪的生活品質，落實「尊重生命，終養不棄養」的理念。

長期投入老、病、殘流浪動物救援與安置的「諾亞方舟動物同樂協會」，積極為流浪動物媒合溫暖家庭並建立領養後支持系統，並推動「老病殘動物照護與臨終關懷」，確保生命能獲得應有的尊重與善待。諾亞方舟動物同樂協會創辦人戈家黎女士表示：「讓老孩子能放心變老，是我們的使命。感謝法國皇家與東森寵物持續支持，以營養守護牠們。期盼更多人能重視熟齡貓犬的照護需求，成為牠們的力量。」

Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會長期關注動物福祉，致力於受虐動物救援與透過教育提升飼主責任意識。執行長姜怡如強調：「救援只是第一步，後續的精準照護才是讓生命重獲尊嚴的關鍵。感謝法國皇家與東森寵物資源的投入，讓我們能更無後顧之憂地為動物尋找幸福歸宿。」

法國皇家台灣及香港區總經理張堇琪表示，貓犬的營養與牠們的生活品質息息相關。期望結合通路動能、與消費者的共同參與，讓「糧心助浪」公益活動發揮最大的影響力，共同擴大守護貓犬的力量。