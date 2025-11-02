糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

川普政府自11月1日起正式取消聯邦糧食補助(SNAP)，這項覆蓋全美數千萬低收入家庭的計畫終止後，僅紐約州就有近300萬人恐面臨糧食不安。隨著政策生效，紐約市各社區的食物倉儲需求急遽上升，其中亞裔聚居的法拉盛首當其衝。近兩周來，慈濟美國紐約分會的食物倉儲幾乎每次都出現長隊，不少華人家庭在補助結束前夕紛紛登記、領取食物。

慈濟美國紐約分會慈善發展組組長蔣珊珊1日表示，已有領取糧食券的居民收到暫停通知。她說，早在政策正式生效前，前來登記領取物資的民眾就明顯增加。「很多人聽說糧食券要停發，就趕緊來排隊，怕家裡真的會斷糧。」

廣告 廣告

這樣的情況，在法拉盛慈濟會所的現場尤為明顯。10月31日上午，會所後方的停車場已湧現長長人龍，不少居民推著購物車與布袋排隊等待慈濟每周一次的食物發放。10時一到，志工開始分批搬運蔬果、分裝乾糧，隊伍緩緩前進，但後方人潮仍絡繹不絕。

排在前列的多為年長者，也有新移民家庭帶著孩子。「我不是缺吃的，但領一點免費菜能幫忙省點錢。」新移民張先生說。他不具備申請糧食券資格，也未領取其他福利。「我們還過得去，可物價太高，光米和蛋都漲得厲害，慈濟這邊的菜真的幫了不少忙。」

對許多早已在美生活的長者而言，糧食券停發的衝擊更為直接。林女士說，她過去仰賴糧食券過活，一旦補助中斷，「壓力會很大。我兒子還能短期幫我一點忙，但他也要養孩子、付學費，長期恐怕撐不住。」同樣前來領取物資的陳女士年輕時以打散工維生，幾乎沒有積蓄，如今完全依靠社會補助過日。「如果糧食券停掉，我真的不知道怎麼辦。」

蔣珊珊說，慈濟與本地供應商合作，盡量提供符合華人飲食習慣的新鮮蔬果與米糧，因此在法拉盛社區特別受歡迎。然而，隨著需求激增，倉儲壓力也日益明顯。目前慈濟每周服務約300至350戶家庭，但登記在冊的受助者已超過千戶。由於名額有限，雖然仍是每周一次的發放頻率，但所有家庭常需等待三周才能再次領取。

而面對糧食券暫停帶來的突發需求，慈濟正試圖擴大支援。蔣珊珊表示，慈濟已決定每周額外釋出20個臨時名額，優先協助急需家庭。她透露，紐約州緊急糧食服務機構(Emergency Food Agency)人員也於10月31日前來勘查，了解政策變動後的社區實際情況。

「我們希望更多人能伸出援手，讓這些真正需要幫助的家庭繼續有飯可吃。」蔣珊珊表示，慈濟的運作主要依靠基金會與民間善款支撐，目前沒有政府補助。有意捐款者可前往慈濟法拉盛會所（137-77 Northern Blvd, Flushing, NY 11354），或至慈濟美國官網 tzuchi.us/zh進行線上捐助。

更多世界日報報導

華人版好市多Resco主攻亞洲商品 標榜無需會員卡

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2法官裁定用緊急資金發糧食券 11月仍會延誤