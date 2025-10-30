糧食券恐停發 洛縣撥款助150萬戶

聯邦政府停擺持續，恐致加州約500萬居民依賴的俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」（SNAP，該計畫在加州稱為CalFresh）資金中斷。為因應可能的影響，南加州各地正採取緊急應對措施。

加州參與CalFresh計畫者眾多，其中洛杉磯縣約有150萬戶家庭仰賴此福利。若補助暫停，對弱勢家庭將是沉重打擊。

為維持社區秩序，巴士度市警局日前在社群平台表示，將提升對超市、便利店及購物中心周邊的巡邏密度。警方強調，此舉是「預防性措施」，為維護公共安全、嚇阻竊盜，並讓社區民眾安心。

在資源分配方面，全美最大公營健保機構L.A. Care健保24日宣布，將撥款540萬美元作為緊急糧食援助。其中500萬美元將分配給洛杉磯縣食品銀行等機構，預估11月每周支援1萬至1萬5000戶家庭。其餘40萬美元，則用於提升糧食安全與擴充食品發放的能力。

洛杉磯縣政府亦撥出1000萬美元給食品銀行，協助擴大採購、設置臨時及得來速領餐站，並配合現有940處食物發放據點共同運作，因應突增的需求。同時，縣社會福利局與兒童與家庭服務局，也各撥200萬美元，支持各項糧食援助計畫。

有需要的民眾可撥打211專線查詢可獲取的糧食資源。

雖然總統川普日前表示，政府可能尋求讓SNAP持續獲得資金的方式，但至今未提出具體做法。加州州長紐森辦公室指出，加州及20多州已對聯邦政府「非法拒絕資助SNAP」提告。

