糧食券補助延遲 南洛餐廳用App助貧困家庭

聯邦政府糧食券（SNAP）資金枯竭，白宮表示全美約4200萬受惠者11月僅能收到部分補助款，且發放恐延遲，引社區憂慮。在此困境下，南洛杉磯「杜蘭餐廳」（Dulan's On Crenshaw）透過「Too Good To Go」手機應用程式提供打折餐點，協助貧困居民解燃眉之急。

聯邦補助延宕之際，不少仰賴糧食券的家庭失去依靠，許多基層民眾轉而尋求其他替代方式度日。杜蘭餐廳業主杜蘭（Greg Dulan）表示，餐廳自加入「Too Good To Go」平台後，每日營業結束前最後30分鐘，都有許多民眾透過應用程式訂購剩餘餐點，幾乎每晚都「客滿」。杜蘭指出，約三成顧客是SNAP受惠者。餐廳提供折扣餐不僅能減少浪費，也發揮社區互助精神。他說：「我們很高興能做這件事，顧客也非常支持。如有更多餐廳加入，相信能幫助更多人應對當前困境。」

來自長堤市的顧客馬歇爾（Hunter Marshall）認為，在政府陷入停擺與資金危機之際，看到當地商家主動伸出援手，令人感到希望。他說：「政府處境艱難，但社區會挺過去。像這樣的餐廳站出來，是一個很好的開始。」

而根據「Too Good To Go」應用程式顯示，多家餐飲業者如加州炸魚餐廳（California Fish Grill）、便利商店ampm與連鎖咖啡店The Coffee Bean & Tea Leaf等，推出驚喜折扣餐包，每份售價僅4.99美元，遠低於原價的15美元，協助民眾以低價取得餐食。

除「Too Good To Go」，社群平台創作者阿里（Blair Imani Ali）也提供其他資源。她指出，「Propel」是另一款服務超過500萬SNAP受惠者的應用程式，目前提供每戶50美元的緊急援助資金，協助家庭應急。

阿里呼籲，有能力的民眾，可考慮向食物銀行捐糧或捐款，也可透過創作者平台參與募資行動，共同支援面臨困境的家庭。

目前，「杜蘭餐廳」的打折餐點，僅限透過「Too Good To Go」應用程式訂購，且須於關門前30分鐘內完成下單，現場不提供現買現取服務。

