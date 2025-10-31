糧食券中斷 食物派發數量激增 大芝加哥食物銀行加緊備貨
隨著聯邦政府關門持續延長，糧食援助即將中斷的危機，正讓許多低收入家庭陷入恐慌。伊利諾州約有190萬名居民恐在本周六(11月1日)起失去聯邦糧食補助(SNAP，俗稱糧食券)，大芝加哥提供免費食物發放的「大芝加哥食物銀行」(Greater Chicago Food Depository)警告，屆時食物需求量預計出現「驚人暴增」。
美國農業部(USDA)20日公告，月底後將不再發放任何聯邦糧食援助。伊州通常每月發出約3.5億元的聯邦食物補助經費，受惠者約190萬人。USDA 在公告中直言：「資金已經見底。目前不會發放任何11月的福利。」川普政府同時拒絕動用約50億元備用基金，聲稱該筆資金僅限於天災等緊急狀況。
隨著危機逼近，芝加哥地區的食物銀行與居民都在緊急應變。「大芝加哥食物銀行」警告，需求量將出現「驚人暴增」。該組織正擴大食物派發，特別針對SNAP受惠比例最高的地區。食物銀行發言人李曼怡(Man-Yee Lee)說，這是一場危機，「我不知道還撐不撐得下去。」
食物銀行主管羅德里奎茲(Yasmin Rodríguez)指出，中心近期已加緊備貨，「我們有冷凍庫和冰箱，但也有容量上限。」她說，糧食援助中斷的時間點特別糟，尤其感恩節、聖誕節陸續到來，「假期時學校放長假，孩子在家吃三餐，家長支出暴增。」
伊州零售商協會總裁卡爾(Rob Karr)指出，部分社區的雜貨店約六成營收來自SNAP，「如果這些銷售瞬間消失，店家很快就無法維持營運。」他警告，這可能迫使店家縮減營業時間、裁員，進一步讓更多人陷入貧困。
非營利機構「魚與餅」(Fishes and Loaves Community Services)執行長哈瓦拉(Mike Havala)說，他們目前每周已提供食物給約一萬人，是2022年的三倍。若聯邦糧食援助停發，「需求可能再翻兩三倍。」屆時需求恐慈善體系也難以承受。
芝城華社唯一發放免費食物的美亞健康協會主任劉紅表示，目前到美亞領取食物人數大約每周300人，每月1200至1500人，華人占了99％。不過，近來有越來越多非華人詢問領取食物時間，預料可能11月發放的人數會有所增加。
美亞下次食物發放時間為11月5日下午2時30分，相關信息可電洽美亞(312)225-8659。
