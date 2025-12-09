糧食安全被綁架！禁得了俄國天然氣，卻狂買俄肥料：歐盟的制裁破洞讓普京賺翻了

2025年12月3日。歐盟執委會范德賴恩（Ursula von der Leyen，右），與國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol，左），針對「重啟歐盟能源計畫」下關於逐步淘汰俄羅斯化石燃料的臨時協議，舉行記者會。（AP）

根據麻省理工學院的經濟複雜性觀察組織（Observatory of Economic Complexity），2023年俄羅斯出口肥料總額達到153億美元，為全球最大出口國；主要出口市場為印度和巴西，但歐盟也佔了約13％，光是2024年，歐盟從俄羅斯進口的肥料金額就成長超過33％，達到大約20億美元。

廣告 廣告

《經濟學人》指出，在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭前，俄羅斯供應了歐洲農民約30％的肥料，無論是氮肥還是其他種類。儘管入侵後進口量有所下降，歐洲也對俄羅斯肥料公司的多位高管實施制裁，但很快又表明公司本身和產品不在制裁範圍內，進口量便隨後回升：到2025年第二季，俄羅斯在歐洲市場的肥料份額回升到三分之一；光是6月單月進口量就達到100萬噸，是10年來最高。這些交易多由瑞士或波斯灣的仲介商操作。

對克里姆林宮來說，肥料出口比能源出口的利潤低得多，但卻讓歐洲的糧食安全落於敵國之手。儘管歐盟試圖提高關稅來讓俄國肥料失去競爭力，但效果卻有限。

對歐洲國家而言，俄羅斯肥料便宜、供應充足且運輸方便。氮肥是最常用的肥料，生產方式是將天然氣轉化為氫，再與氮結合成氨，然後製成各種肥料；換句話說，即便歐洲停止進口天然氣原料，但仍進口用天然氣製成的產品。《德國之聲》進一步補充，歐盟農業尤其依賴氮肥，因為其中含有植物必需的氨、磷、鉀等養分；而整體來看，俄羅斯生產了全球五分之一的肥料。

《經濟學人》分析，歐洲之所以不願停止購買，主要是因為來自農民的壓力。肥料成本佔農民投入成本的15到30％。2020年至2025年間，受疫情以及烏克蘭和中東戰爭的影響，肥料成本大幅上升，但與此同時，糧食和農產品的價格卻下降了。2024年，抗議的農民甚至將曳引機車隊開入包括布魯塞爾在內多個歐洲首都。歐盟擔心，一旦中斷肥料供應，又會引發農民不滿。

要停止向俄羅斯購買化肥，歐洲有兩種解決方式。一是增加本地產量。戰爭爆發前，歐洲有120家肥料廠，2020年滿足約70％的氮肥需求，但這些廠商仍依賴俄羅斯的天然氣或氨；在全面入侵後，俄羅斯關閉天然氣管道，導致原料與能源價格飆升，歐洲產量一度削減70％。一名業內人士估計，目前只有不到一半的產能恢復，而歐洲工廠的化肥供應量可能只夠其需求的一半左右。然而，由於歐盟的環保法規推高成本，投資者也不願意支持更多的歐洲本土工廠。

在化肥之外，美國麥卡利斯特學院（Macalester College）地理學教授、聯合國糧食安全與營養問題高級專家小組（UN High-Level Panel of Experts for Food Security and Nutrition）成員莫斯利（William Moseley）還提出，歐洲可以增加使用有機肥，這種肥料是利用動物糞肥和堆肥後的有機廢棄物製成的。

莫斯利說：「有機肥更永續、也更有利土壤。雖然不太可能完全擺脫無機肥，但可以逐步提升本土有機肥比例。」根據《德國之聲》，歐盟也表示有意發展以畜牧廢棄物為主的肥料，負責農業事務的韓森（Christophe Hansen）認為這屬於「本地化循環經濟」，無需仰賴進口或高能源成本。

另一種解決方式，是尋找替代供應商。像是埃及、阿爾及利亞都是氮肥出口大國；摩洛哥出口磷肥；千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）出口氨。但這些國家的價格都比俄羅斯高，尤其是氮肥，這是因為歐洲限制購買俄羅斯天然氣，導致俄羅斯國內有大量多餘的天然氣，可以將其轉化為化肥，從而壓低了俄羅斯化肥的價格。

2023年7月25日。農民在德國維爾尼格羅德（Wernigerode）附近的哈爾茨（Harz）山脈收割農作物。（AP）

去年7月，歐洲希望迫使進口商尋找非俄來源，對俄國氮肥徵收懲罰性關稅，然而，這些措施執行緩慢：關稅最初設定每噸氮肥徵收40歐元（約合新台幣1451元），對於當時每噸成本約400到700美元（約合新台幣1萬2468元到2萬1820元）的肥料來說，只是小幅加成。

關稅將在明年7月1日升到每噸60歐元（約合新台幣2176元），最終在2028年升到每噸315歐元（約合新台幣1萬1426元）。但是，如果化肥成本被認為上漲得太快，關稅稅率就會被調降。而針對鉀肥和磷肥的關稅稅率則更低，歐盟對此的解釋是：這些肥料主要用岩鹽製成，而非天然氣，因此比較不會為俄羅斯的戰爭機器提供資金；但《經濟學人》指出，這解釋非人人買單。

若歐盟維持關稅計畫，最終可能將俄國氮肥擠出歐洲市場，但隨著1月1日歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，將對高碳排方式生產、特別是在製作氨時排碳量大的肥料進口加收關稅，換言之，其他國家的肥料價格也會跟著變貴。

農民擔心最後仍是自己要買單，因此已經準備在12月18日上街到布魯塞爾抗議。

更多風傳媒報導

