糧食安全被綁架！禁得了俄國天然氣，卻狂買俄肥料：歐盟的制裁破洞讓普京賺翻了
過去幾年，外界大多聚焦於歐盟如何減少對俄羅斯天然氣與石油的依賴，但一項重要商品卻被長期忽略：肥料。《經濟學人》8日指出，為了懲罰普京（Vladimir Putin）發動俄烏戰爭，歐盟承諾將在2027年9月前全面停止進口俄羅斯天然氣，但卻無法擺脫以天然氣為原料製成的俄羅斯化肥，某些類型的化肥進口量甚至比戰爭爆發前還多。
根據麻省理工學院的經濟複雜性觀察組織（Observatory of Economic Complexity），2023年俄羅斯出口肥料總額達到153億美元，為全球最大出口國；主要出口市場為印度和巴西，但歐盟也佔了約13％，光是2024年，歐盟從俄羅斯進口的肥料金額就成長超過33％，達到大約20億美元。
《經濟學人》指出，在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭前，俄羅斯供應了歐洲農民約30％的肥料，無論是氮肥還是其他種類。儘管入侵後進口量有所下降，歐洲也對俄羅斯肥料公司的多位高管實施制裁，但很快又表明公司本身和產品不在制裁範圍內，進口量便隨後回升：到2025年第二季，俄羅斯在歐洲市場的肥料份額回升到三分之一；光是6月單月進口量就達到100萬噸，是10年來最高。這些交易多由瑞士或波斯灣的仲介商操作。
對克里姆林宮來說，肥料出口比能源出口的利潤低得多，但卻讓歐洲的糧食安全落於敵國之手。儘管歐盟試圖提高關稅來讓俄國肥料失去競爭力，但效果卻有限。
對歐洲國家而言，俄羅斯肥料便宜、供應充足且運輸方便。氮肥是最常用的肥料，生產方式是將天然氣轉化為氫，再與氮結合成氨，然後製成各種肥料；換句話說，即便歐洲停止進口天然氣原料，但仍進口用天然氣製成的產品。《德國之聲》進一步補充，歐盟農業尤其依賴氮肥，因為其中含有植物必需的氨、磷、鉀等養分；而整體來看，俄羅斯生產了全球五分之一的肥料。
《經濟學人》分析，歐洲之所以不願停止購買，主要是因為來自農民的壓力。肥料成本佔農民投入成本的15到30％。2020年至2025年間，受疫情以及烏克蘭和中東戰爭的影響，肥料成本大幅上升，但與此同時，糧食和農產品的價格卻下降了。2024年，抗議的農民甚至將曳引機車隊開入包括布魯塞爾在內多個歐洲首都。歐盟擔心，一旦中斷肥料供應，又會引發農民不滿。
要停止向俄羅斯購買化肥，歐洲有兩種解決方式。一是增加本地產量。戰爭爆發前，歐洲有120家肥料廠，2020年滿足約70％的氮肥需求，但這些廠商仍依賴俄羅斯的天然氣或氨；在全面入侵後，俄羅斯關閉天然氣管道，導致原料與能源價格飆升，歐洲產量一度削減70％。一名業內人士估計，目前只有不到一半的產能恢復，而歐洲工廠的化肥供應量可能只夠其需求的一半左右。然而，由於歐盟的環保法規推高成本，投資者也不願意支持更多的歐洲本土工廠。
在化肥之外，美國麥卡利斯特學院（Macalester College）地理學教授、聯合國糧食安全與營養問題高級專家小組（UN High-Level Panel of Experts for Food Security and Nutrition）成員莫斯利（William Moseley）還提出，歐洲可以增加使用有機肥，這種肥料是利用動物糞肥和堆肥後的有機廢棄物製成的。
莫斯利說：「有機肥更永續、也更有利土壤。雖然不太可能完全擺脫無機肥，但可以逐步提升本土有機肥比例。」根據《德國之聲》，歐盟也表示有意發展以畜牧廢棄物為主的肥料，負責農業事務的韓森（Christophe Hansen）認為這屬於「本地化循環經濟」，無需仰賴進口或高能源成本。
另一種解決方式，是尋找替代供應商。像是埃及、阿爾及利亞都是氮肥出口大國；摩洛哥出口磷肥；千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）出口氨。但這些國家的價格都比俄羅斯高，尤其是氮肥，這是因為歐洲限制購買俄羅斯天然氣，導致俄羅斯國內有大量多餘的天然氣，可以將其轉化為化肥，從而壓低了俄羅斯化肥的價格。
去年7月，歐洲希望迫使進口商尋找非俄來源，對俄國氮肥徵收懲罰性關稅，然而，這些措施執行緩慢：關稅最初設定每噸氮肥徵收40歐元（約合新台幣1451元），對於當時每噸成本約400到700美元（約合新台幣1萬2468元到2萬1820元）的肥料來說，只是小幅加成。
關稅將在明年7月1日升到每噸60歐元（約合新台幣2176元），最終在2028年升到每噸315歐元（約合新台幣1萬1426元）。但是，如果化肥成本被認為上漲得太快，關稅稅率就會被調降。而針對鉀肥和磷肥的關稅稅率則更低，歐盟對此的解釋是：這些肥料主要用岩鹽製成，而非天然氣，因此比較不會為俄羅斯的戰爭機器提供資金；但《經濟學人》指出，這解釋非人人買單。
若歐盟維持關稅計畫，最終可能將俄國氮肥擠出歐洲市場，但隨著1月1日歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，將對高碳排方式生產、特別是在製作氨時排碳量大的肥料進口加收關稅，換言之，其他國家的肥料價格也會跟著變貴。
農民擔心最後仍是自己要買單，因此已經準備在12月18日上街到布魯塞爾抗議。
更多風傳媒報導
其他人也在看
《國際產業》輝達H200登陸 傳25%分潤金由台灣買單！
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 54 分鐘前 ・ 21
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 27
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 51
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 38
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 90
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 128
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 511
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 193
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 小時前 ・ 9
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 22 小時前 ・ 6
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17