糯米控的天堂！裴社長探訪台中第五市場 肉圓仔湯、拉不斷的古早味麻糬好吃到停不下來

裴社長造訪了結合鹹甜美味的「味香鮮肉湯圓」和傳承三代的「麻糬之家」，深刻感受台中人對於糯米滋味的極致追求。（鏡好聽提供，何宗昇攝）

裴社長延續台中第五市場的美食探訪之旅，這次他將焦點從熱鬧的樂群街轉向一巷之隔的大明街，尋找那裡最具代表性的美味小吃。他先造訪了結合鹹甜美味的「味香鮮肉湯圓」，接著走入傳承三代的「麻糬之家」，深刻感受台中人對於糯米滋味的極致追求。

鹹甜搭配好滋味：味香鮮肉湯圓 古早味三種冰

裴社長品嚐湯圓後，驚嘆湯圓皮薄，細緻綿密又Q彈，肉餡的肉汁相當鮮美。（鄭祺耀攝）

位於大明街上的「味香鮮肉湯圓 古早味三種冰」，已在忠孝國小對面屹立49年，早上8點營業便湧現排隊人潮，店裡小吃的品項眾多，從鹹湯圓、麻醬麵到切仔麵、滷菜應有盡有。

招牌鮮肉湯圓在台中稱為「肉圓仔湯」，湯圓的湯頭是用大骨、雞骨熬煮而成，還有滿滿的小白菜，再搭配冬菜及肉臊提味，香氣四溢；裴社長品嚐湯圓後，驚嘆湯圓皮薄，細緻綿密又Q彈，肉餡的肉汁相當鮮美，讓裴社長一口接一口，停不下來。

位於大明街上的「味香鮮肉湯圓 古早味三種冰」，早上8點營業便湧現排隊人潮。（何宗昇攝）

老闆娘蕭富味透露，湯圓皮選用純在來米磨漿手工現包，肉餡則精選上等黑豬肉，加上香料、胡椒提味，完全不加蔬菜，保留豬肉的原汁原味。

吃完豐盛的湯圓，裴社長又品嚐了店內的「古早味三種冰」。他挑選紅白湯圓、粉粿、芋圓、地瓜圓、仙草和愛玉等多種配料，最令他驚艷的是紅白湯圓超級Q彈，搭配店家的桂花蜜糖水，讓刨冰增添淡淡的桂花香，更加美味。

.「古早味三種冰」的紅白湯圓超級Q彈，搭配店家的桂花蜜糖水，讓刨冰增添淡淡的桂花香。（何宗昇攝）

濃郁米香的手工麻糬：麻糬之家

之後，裴社長繼續前往大明街上超過60年歷史的老字號手工麻糬店──麻糬之家，店家的麻糬選用西螺圓糯米製作，都是現點現包，品質新鮮。

裴社長大讚麻糬的延展性相當驚人，他將一團麻糬用力拉長，竟然完全不會斷。(何宗昇攝）

身為「糯米控」的裴社長，大讚麻糬的延展性相當驚人，他將一團麻糬用力拉長，竟然完全不會斷。內餡部分，店家使用雲林的花生與不去油的芝麻。裴社長表示花生帶有顆粒感，芝麻香濃而不甜膩。此外，麻糬的外層還有裹上米麩，增添一抹清淡米香。裴社長分享了老闆傳授的保存密技：麻糬不可冷藏，要直接冷凍保存，吃之前取出回軟即可。

「麻糬之家」是大明街上超過60年歷史的老字號手工麻糬店。(何宗昇攝）

台中除了市場之外還有許多「巷內美食」等待探訪，裴社長將繼續透過味蕾，紀錄這座城市最動人的飲食縮影。想知道更多台中隱藏版美食，請鎖定《裴社長吃喝玩樂》EP68。

下一集，裴社長與紙風車劇團創辦人李永豐將帶我們走進紙風車劇團的世界。看他們如何用戲劇點亮台灣角落的笑容，有興趣的朋友記得準時收聽。

🥣吃湯圓！台中第五市場糯米控天堂～EP68上架～

味香鮮肉湯圓 古早味三種冰

地址：台中市西區大明街11之1號

麻糬之家

地址：台中市西區大明街7-5號

