系出同門 大安大甲芋頭一樣讚

台灣芋頭故鄉之一，台中市大安區農會7日舉行「大安芋頭行銷推廣活動」，針對大甲、大安芋頭哪個好吃之爭，大安農會總幹事蔡建宗表示，大安芋頭就是大甲芋頭，因為兩者起源同一產區，皆是使用雪山山脈流下的大安、大甲溪水灌溉，可謂系出同門；雖然蔡受訪一度強調大安芋頭在大甲芋頭評鑑中常年得名，不過最後依然笑稱，「大甲還是老大哥」。

大安區農會昨舉行大安芋頭行銷推廣活動，除表揚20位獲獎農民，也展示大安區獨有新品種黃金芋頭，蔡建宗說，農會常年舉行芋頭評鑑比賽，帶動大安芋頭產業發展，另在共同運銷和農產品加工方面，也是他們一直推動的目標，期盼藉此穩定芋頭價格的同時，也讓農民可以賺一些錢，並說明去年整體運銷每公斤平均價格約50元。

蔡建宗說，區內1名農民在民國108年意外種出4株黃色的芋頭，後來經農業部種苗改良繁殖場輔導，現在成為大安獨有的黃金芋頭。該名農友也透露，已有糕餅廠商聯繫，希望將黃金芋頭做成餡料，不過黃金芋頭目前年產量約3200至4000株，待今年取得品種權，將再大面積推廣。

至於大甲、大安芋頭哪個好吃，蔡建宗笑稱，大安芋頭就是大甲芋頭，兩者起源同一產區，可謂系出同門，其中大安種植面積約300公頃、大甲約450公頃、外埔也有約90餘公頃，直言甲安埔占全台芋頭很大生產總量，可謂生命共同體。

蔡建宗也坦言，消費者站在芋頭田其實分不出大安或大甲，且在大甲農會舉行的芋頭比賽中，大安的芋頭可以說是常年得獎，強調大家都是使用雪山山脈流下的大安、大甲溪水灌溉，才能種植出特別香的檳榔心芋頭。