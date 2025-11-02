系列賽奪下3勝 山本由伸獲世界大賽MVP
場上三壘有人，山本由伸投球壓制，讓對方打出內野滾地球，完成再見雙殺。美國職棒大聯盟世界大賽第7戰，道奇5比4力克藍鳥，逆轉衛冕冠軍。
球員相擁慶祝，從一路落後打到超前，先靠老將Miguel Rojas，9局上敲出的陽春砲，開轟追平比分。延長的11局，Will Smith接力敲出致勝砲，關鍵時刻發威，改變場上風向。
道奇成功封王，登板救援的山本由伸更是功不可沒，連投第兩天的他多次化解危機，後援2.2局沒失分，也在世界大賽系列賽拿下個人第3勝，獲選世界大賽MVP。
山本由伸表示，「我在牛棚熱身準備上場時，我一開始不太確定自己能否發揮到最好，但隨著熱身開始，我就覺得自己可以上場，把該做的事情做好。」
山本由伸自己都說，上場前沒有把握能發揮到最好，拿下最後一個出局數的瞬間，有不可思議的感覺，道奇隊總教練也大讚他的表現，更為所有球員感到驕傲。
道奇隊總教練Dave Roberts說：「山本就是那個我能完全相信的人，他讓我成為這麼出色的總教練。」
不過，先發主投的大谷翔平卻是遭遇亂流，只有休息3天的他，3局下被轟出3分砲，在0比3落後時提前退場，僅投了2.1局。他在投手丘上，雙手撐膝、低頭不語的這一幕，更讓不少人惋惜與心疼。
Dave Roberts表示，「大谷肩負著全世界的期待，他是整個棒壇的門面，特別是在全世界的角度來看更是如此，他是很棒的人。」
對於大谷表現，總教練表示，他已拚盡全力為球團拚到最後一刻，這是他本季最艱難的一場登板。不過，道奇連兩年世界大賽奪冠，也是創下21世紀以來首支二連霸球隊。
MLB世界大賽第二戰道奇派王牌 山本完投僅失1分戰績追平藍鳥
大谷翔平6局10K、3響砲 道奇4連勝晉世界大賽
