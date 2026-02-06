系列2–「印度半導體任務 (ISM) 2.0」 的框架下，台灣半導體供應鏈影響

在 2026 年印度政府正式啟動 「印度半導體任務 (ISM) 2.0」 的框架下，台灣半導體供應鏈不僅是單純的技術輸出者，更已轉變為印度建立「算力主權」的戰略合夥人。

一、 力積電 (PSMC)：從「晶圓代工」轉型為「Fab IP」授權先行者

力積電在印度扮演的是「建廠顧問與技術母體」的角色。

首顆「印度製造」晶片將於 2026 年底問世： 力積電與塔塔電子 (Tata Electronics) 在古吉拉特邦 Dholera 合作的 110 億美元 12 吋晶圓廠，預計將於 2026 年底 產出首批 28 奈米晶片。

技術授權模式 (Fab IP)： 不同於台積電的直接投資，力積電採取技術轉移與人才培訓模式。ISM 2.0 提供的巨額補貼（中央政府負擔 50%，地方政府 20%）大幅降低了力積電的財務風險，同時讓其能透過授權費與工程支援服務，在不耗費大量資本的情況下打入印度龐大的內需市場（如汽車、AI 運算與通訊）。

二、 台積電 (TSMC)：地緣政治誘因與算力樞紐的拉扯

台積電目前雖未在印度宣布正式建廠計畫，但 ISM 2.0 帶來的間接影響與潛在壓力正持續增加：

供應鏈分散壓力： 隨著 2047 年數據中心零稅率 政策吸引 Google、Microsoft 等大客戶將算力部署至印度，這些客戶正推動供應鏈「去風險化」。印度政府已積極與台積電接洽，討論資本支援與關稅減免等巨額投資補貼方案。

先進製程領先地位： 台積電在 2026 年 將研發重心放在 2 奈米產能（2026 年資本支出預計達 520 億至 560 億美元）。由於印度 ISM 2.0 專注於建立完整的生態系（含設備、材料與 IP 研發中心），這可能成為台積電未來設立「特殊製程」或「先進封裝」基地的長期考慮選項。

三、 印度 ISM 2.0 對台灣供應鏈的關鍵變化

相較於 ISM 1.0 僅補助晶圓廠建設，2026 年推動的 ISM 2.0 對台商的實際影響在於：

設備與材料商的新藍海： 補貼擴張至半導體設備製造與特殊化學品，這為台灣的中小型設備供應鏈（如應用於 Dholera 廠的設備商）提供了在地化生產的誘因。

電子零組件方案 (ECMS) 升級： 電子零組件製造補助計畫預算增加至 400 億盧比，強化了台灣 PCB、連接器等中下游廠商在印度組裝 AI 伺服器的動能。

算力與數據中心聯動： 印度透過 20 年稅務假期的「Data-in-India」政策，迫使 AI 晶片需求留在印度境內，這將改變台灣代工廠的全球出貨佈局。

權威觀點點評：

台灣供應鏈在印度政策下的最大隱憂在於人才外溢。ISM 2.0 強調「產業導向的研發與培訓中心」，這可能加速台灣中階工程師向印度轉移。然而，這也為台灣創造了一個緩衝區，在美中貿易戰的格局下，透過印度這塊「友岸」領土建立具備韌性的第二生產基地。