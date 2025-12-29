系統工程師拍片怒批《魔物獵人 荒野》品管「難以想像的爛」，掀大量玩家共鳴

前不久《魔物獵人 荒野》釋出了第四次免費大更新，PC 版終於針對中低階硬體迎來最佳化（優化），但由於整體提升僅 5 到 10 幀，高階硬體出現不穩定的情況、製作人稱最佳化才剛開始…等，都讓不少 PC 玩家感到不滿。而最近，一名前系統工程師「WASABI」，就再 YouTuber 上對《魔物獵人 荒野》進行了嚴厲的總結評測，直言：「難以想像的爛」引起大量玩家共鳴。

PC 版最佳化問題已經持續近 1 年。（圖源：Monster Hunter Wilds）

廣告 廣告

隨著該作第四次免費大更新更新告一段落，WASABI 直言，雖然遊戲內容見仁見智，但從一款「工業產品」的品質來看，該作表現簡直「難以想像的爛」。尤其是最近製作人在更新中宣稱「現在才是開始」，讓他感到不以為然，認為這句話基本上證實了玩家在過去將近 1 年的時間裡，玩到的根本是一個沒有完工的半成品，這種把測試成本轉嫁給消費者的做法讓人無法接受。

WASABI 在影片中以自身過去負責 B2B 大規模系統開發的經驗為例，指出《魔物獵人 荒野》的品質管理有著很大的漏洞。他提到遊戲中一些明顯的武器攻擊數值錯誤，居然在發售後長達 9 個月才被修正。甚至出現「釣魚時要求旋轉 W 鍵」這種明顯沒有測試介面的操作指引錯誤。他強調這類並不是什麼很難找的 BUG，在正常的軟體測試流程中應該早就被發現才對，假如是在商業系統開發中交付這種程度的產品，那公司信用早就破產。他更比喻像在超商買餅乾卻吃到塑膠片，這已經不是好不好吃的問題，而是產品本身的安全與品質就不合格。

針對 PC 玩家詬病的最佳化問題，WASABI 表示自己使用高於官方推薦配置的高階電腦遊玩，卻同樣面臨嚴重的過熱和卡頓問題，因為害怕硬體壞掉，他只能被迫降低畫質設定。他批評開發團隊把「各平台最佳化」的排程定在發售後 1 年的 2 月才完成，等同承認遊戲在首發時根本沒有針對硬體做好適配。對於一款售價高昂的 3A 大作來說，這種先上車後補票、讓玩家忍受近 1 年糟糕體驗行為，根本是對老玩家情懷的濫用。

影片最後分析，造成這災難的主要原因，很有可能是 Capcom 為了強行趕上「魔物獵人 20 週年」的發售死線，導致開發團隊在「開放世界生態」與「線性敘事」的規格取捨上一直舉棋不定，最終在時間壓力下只能強硬推出了整合度極低的產品。

許多被影片引起共鳴的網友，也留言：「完全說出我的心聲，這一年玩得好痛苦」、「把玩家當免費測試元真的太過分」、「如果是這種品質，不如延期一年再出」、「Capcom 的開發者應該要感到羞愧」、「問題是仍然有許多鐵粉護航」大家都普遍認為，既然玩家付錢買了遊戲，那就有權要求一款功能完整的合格商品，而不是被迫接受充滿瑕疵，且需要長時間修復的半成品。