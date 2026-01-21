「系統性風險」在台灣? 貝森特：生產97%先進晶片 若被中封鎖衝擊全球

美國財政部長貝森特 20 日出席在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇，宣稱台灣生產全球 97% 先進晶片的事實將可能對全球經濟帶來巨大風險，「這也是美國推動先進半導體產業回流的主要原因之一」。 圖：翻攝自 @visionergeo X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，台灣的先進製程半導體對全球經濟的影響力逐漸增大，越來越多國家開始對供應鏈斷裂後可能造成的風險表示擔憂。美國財政部長貝森特 ( Scott Bessent ) 近期出席瑞士達沃斯世界經濟論壇 ( WEF ) 時指出，目前全球有 97% 的先進晶片是由台灣生產，認為相關現象可能對全球經濟帶來嚴重的「系統性風險」，呼籲美國與盟友應加速分散半導體產能布局，以降低台灣遭到中國封鎖時，可能對全球經濟產生的衝擊。

根據義大利媒體《Ngenzua Nova》報導，貝森特於當地時間 20 日出席在達沃斯舉辦的世界經濟論壇，並在與主持人對話時，宣稱 :「 97% 先進晶片由台灣生產」一事很可能對全球經濟造成巨大的威脅，認為先進半導體產能集中的現象很可能引發全球經濟的「系統性危機」。

台積電生產的晶片供應全球。 圖：取自台積電官網

貝森特表示，如果台灣因發生事故被特定國家封鎖進出口，或是晶片製造產能遭到破壞，全球先進晶片的供應鏈將可能面臨中斷，「一旦發生類似事件，全球經濟將迎來『近乎末日般』的衝擊」。

貝森特強調，台灣掌握幾乎全部先進半導體製程的風險，是川普政府極力推動先進半導體產業回流美國的主要原因之一。同時，貝森特也呼籲歐洲與其他地區的盟友共同合作，協助美國分散半導體產能的布局，降低對台灣的先進晶片依賴，盡可能地降低供應鏈危機爆發後可能造成的經濟衝擊。

