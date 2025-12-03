系統當！LINE Pay Money首日上線 註冊卡
在台灣電子支付市場掀起新一波變革，LINE自家電子支付LINE Pay Money於3日下午3點正式上線，卻因瞬間湧入大量使用者而導致系統大當機。許多用戶在註冊過程中卡關，銀行帳戶綁定也頻頻出現錯誤訊息。LINE對此緊急回應，表示已立即加開伺服器因應。這次LINE與iPASS MONEY正式分家，不僅代表LINE獨立發展電子支付業務，也意味著用戶需要重新設置帳戶並處理原有餘額。
LINE Pay Money正式上線後，眾多用戶紛紛依照步驟嘗試開通新服務，卻遭遇系統錯誤，畫面直接卡在首頁無法正常進入。面對這突如其來的技術問題，LINE立即發出聲明，解釋是因申請流量過大導致暫時性錯誤，並表示已進行伺服器擴充，請用戶耐心等候。這次的系統升級意味著原本LINE與iPASS MONEY的合作關係正式結束，LINE開始獨立經營自家行動支付服務。
信用卡達人寶可孟表示，LINE自行建立系統後，iPASS MONEY將無法在LINE平台上使用，民眾需要重新開設帳戶。這意味著用戶必須重新進行APP更新、身分認證和綁定金融帳戶等程序。不過新系統也有其優勢，整合了電支帳戶和交易紀錄功能，加快開啟付款碼的速度。
關於兩個支付系統的差異，iPASS MONEY屬於一卡通，帳戶不會被刪除且餘額仍會保留，但從明年開始用戶必須使用獨立的App進行操作。而LINE Pay Money則直接取代原有服務，可在LINE平台直接操作。值得注意的是，從3日到年底為過渡期，用戶仍可處理舊餘額，但許多人不了解為何轉出餘額需要支付15元手續費。
對此，寶可孟解釋，轉出超過500元就會產生15元的手續費，但民眾可以先將餘額轉到LINE Bank或遠東銀行的帳戶，這種轉出方式是免費的。若不想支付手續費，也可選擇每次轉出不超過500元的金額，但要注意每天僅限一次。
雖然iPASS MONEY未來在朋友間轉帳無法透過LINE操作，回饋也從LINE POINTS改為iPASS綠點，但它在國際支付方面仍有優勢。只要將iPASS MONEY APP切換到日文版，注意條碼右下角顯示日本國旗，就能在日本使用PayPay服務。兩家原本是合作夥伴，如今轉變為競爭對手，勢必展開用戶爭奪戰，建議民眾持續關注雙方未來可能推出的優惠措施。
