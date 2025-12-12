系統電明年營運動能旺 ！美國廠全面開出、BBU首家CSP 明年Q1出貨



系統電（5309）今（12）日舉行法人說明會，聚焦說明三大事業部明年展望發展策略及美國德州新廠啟用效益。三大事業部BBU（電池備援模組）、IPC（工業強固電腦）、無人機明年注入產能，美國廠量產啟動全球化產能佈局，BBU新案一棒接一棒。首先，BBU將於明年開始對首家CSP客戶出貨，緊接著是伺服器大廠接力跟進；在美國廠量產優勢帶動

下，將使明年整體營運動能有望成長三成，將成為系統電下一波成長的關鍵競爭力。

系統電前11月累計營收達新台幣30.78億元，較去年同期成長7.98%。11月營收約為2.88億元，年增17.35%、月增7.42%，累計及單月雙雙創下同期歷史次高，這樣的優異表現則主要貢獻來自IPC工業電腦產品持續放量，以及無人機出貨，多元產品布局效益逐步顯現，帶動營收表現穩健成長。

系統電也說明，美國廠未來採全自動化產線設計，首階段導入SMT設備以支援各產品線需求，後將依產品需求逐步擴充至BBU及TPMS（胎壓偵測器）等應用，美國廠預計2026年建立三條自動化生產線。搭配南投廠形成雙生產據點，提升全球交期彈性、良率與成本效率。

而在BBU佈局方面，各類規格產品，包含3kW、7-8kW、12.5kW、HVDC，皆陸續切入接獲開發驗證，未來三年BBU各規格產品接棒起飛，需求動能優於預期。

最後，IPC及無人機產品佈局方面，系統電持續擴大新專案開發，工業電腦搭載高通 QCS6490與8550晶片的無人機系統Q4出貨，自主研發GCS（地面控制站）搭配加百裕電池模組，形成電機、電控、電池三電整合解決方案，切入軍民兩用偵查空拍遙測等應用，12月18日將在屏東舉辦無人機展飛會，展現AI 邊緣運算技術的硬實力，扮演台灣在地

化生產製造，全球銷售，以及技術整合等後勤服務。

法人預期，明年IPC及無人機事業部營收佔比有機會突破三成，三大產品線接棒起飛，打造金三角成長架構。目前系統電營運已從過往單一主力驅動，逐步轉向「三動能共振」的均衡發展格局，隨著美國廠量產啟動、產品組合持續優化，整體結構將更趨平衡，有利營運彈性與風險控管。

