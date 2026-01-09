糾葛再起！應曉薇爆鍾小平公祭違規停車 酸「官威太大」

國民黨台北市議員應曉薇9日則爆料，鍾小平參加公祭違規停車，並嘲諷鍾「官威太大了吧」，更請交通大隊依法開罰鍾小平。(擷自應曉薇臉書)

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城弊案獲交保，與應曉薇有長年糾葛的北市議員鍾小平，不僅告發此案，期間也常常評論案件，針對應曉薇女兒應佳妤有望「代母出征」北市第五選區（中正、萬華）時，也時常分享看法。應曉薇9日則爆料，鍾小平參加公祭違規停車，並嘲諷鍾「官威太大了吧」，更請交通大隊依法開罰鍾小平。

應曉薇先是聲援涉罷免連署不實案的國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹，懇求庭上讓她解除電子監控，說黃呂扛下一切，「不是認罪，而是顧全大局。」回家後自己才知道，她只不過是依照中央指示，做她該做的事，送來的連署書她怎麼有空辨識真偽？

應曉薇更指，當年罷免林昶佐的時候，「連署人中，竟有1083人在連署前就已死亡」，大家都很清楚這是誰幹的？三進三出國民黨小瓶子，叫大瓶子當領銜人？最後函請最高檢察署偵辦，你們辦了嗎？

應曉薇直指，國民黨同黨同志都很清楚，誰在搞鬼，誰在欺負黃呂，黃呂不是認罪而是顧全大局，她愛這個黨如她的生命，躲在背後傷害她的三進三出國民黨的黨員，請自我反省，太可恥了。

應曉薇最後更爆料，9日下午2時多的照片，疑似是鍾小平參加公祭違規停車，開酸「你官威太大了吧！每位民意代表參加公祭都規矩停車，只有住木柵的你違規停車加擋住專車險象重生，你是個好民代嗎？」

應曉薇說，鍾小平的專長就是對他人偷拍，偷錄影、按鈴申告，我回敬你，你的操守何在？請交通大隊依法開罰鍾小平，你再欺負黃呂主委試試看，全黨唾棄你。

