紀卜心又出事！拍業配1舉動遭譙「浪費食物」 親上火線淚回45字

娛樂中心／綜合報導

紀卜心近年屢爆爭議。（圖／翻攝自紀卜心IG）

網紅紀卜心外型甜美，IG坐擁超過90萬追蹤，不過人紅是非多，她的一舉一動始終遭網友放大檢視。紀卜心昨（12）日透過短影片開箱新居地板，影片中，她特意向網友演示打翻飲料、醬料噴灑在地板等畫面，強調自己選用的地板「方便清潔、防水、防潮、防發霉」，非常適合像她這種容易打翻東西的人，沒想到一連串舉動卻引發部分網友不滿。

紀卜心業配文遭質疑浪費食物。（圖／翻攝自紀卜心IG）

紀卜心今年3月開心宣布買下人生首間房子，昨（12）日她在IG展示自己的裝修成果，順勢分享一篇地板品牌業配文，紀卜心在影片中飾演「吃東西很雷的人」，一下打翻飲料，一下掉落食物，強掉地板材質防水、好清潔。怎料，影片一出，隨即有網友留言質疑：「浪費食物？」。對此，紀卜心直率回應，以3個淚眼表情符號表示：「妳看電視劇會去對劇組提出疑問說在餐廳用餐拍攝的食物有沒有浪費嗎」強調自己平時不會隨意浪費食物。

紀卜心直率回應。（圖／翻攝自紀卜心IG）

回顧紀卜心近年爭議，她和見習網美小吳開設的手搖飲料店「十盛熟成奶茶專賣店」，因為乳源標示不清「賣假奶」，遭到大批網友抵制，加上事後開嗆網友「文盲」，被抓包逛街「暴力拉衣領」等爭議，導致人氣雪崩式下滑。

